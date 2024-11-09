Вартість квадрата може зрости на 20 — 25% у 2025 році: прогноз експерта Сьогодні 10:18 — Нерухомість

Вартість квадрата може зрости на 20 — 25% у 2025 році: прогноз експерта

Основними чинниками, що впливають на «планове підвищення» цін на нерухомість, є зниження ризиків для покупців та природне зростання попиту на об’єкт, який активно будується.

Про це розповіла Маріанна Бігунець, директорка з продажів будівельної компанії Gazda в коментарі «Телеканалу 24».

Що впливає на здорожчання цін

На кінцеву вартість квартири, коли вона вже знаходиться на завершальних етапах будівництва та готова до введення в експлуатацію, впливають кілька об’єктивних чинників.

Читайте також Договір управління нерухомим майном: що це і коли його підписують

Зокрема, це:

інфляція;

валютний курс;

собівартість будівництва.

Однак є також і «приховані» для покупців фактори, які часто залишаються поза їхньою увагою.

Прогноз щодо здорожчання цін на «квадрати»

За словами Маріанни Бігунець, у 2024 році вартість новобудов може підвищитися на 10−15% у гривні.

Читайте також Ринок нерухомості: чому передмістя цікавіше за столицю

«Проте ці цифри не враховують подорожчання будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт. Отже, цілком можливо, що у 2025 році реальна вартість квадрата в порівнянні з 2024 роком може зрости в середньому на 20 — 25%», — зазначила вона.

Як приклад фахівчиня наводить зміну вартості двокімнатної квартири в будинку комфорт-класу, що розташована в Ужгороді.

Це місто входить до трійки найдорожчих за ціною житла на первинному ринку в Україні.

Купити квартиру до 65 квадратів на початку будівництва коштує середньому в 2 — 2,5 мільйона гривень.

Протягом 2025 року вартість житла заплановано може зрости на 500 — 600 тисяч гривень, а з урахуванням об’єктивних факторів, її вартість сягне близько 2,8 мільйона гривень.

У яких містах ціну формуватиме попит

Оскільки за останній рік ціни на квартири найбільше зросли у Львові, така тенденція збережеться і в 2025-му. Підвищення вартості зумовлює відповідно високий попит.

Читайте також У Києві зросли ціни на оренду квартир (інфографіка)

«Основним драйвером росту цін завжди є попит, тому виходячи з даних, прогнозуємо ріст цін у Львові та на заході України», — каже експертка OLX Нерухомості Оксана Остапчук.

Нагадаємо, за словами рієлтора Олександра Бойка, в умовах економічної нестабільності, інфляції та девальвації національної валюти, інвестори вважають нерухомість одним з найнадійніших способів зберегти свої кошти.

На Finance.ua ви можете застрахувати власне чи орендоване житло від наслідків воєнних дій. Дізнавайтеся більше за посиланням нижче.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.