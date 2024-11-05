Договір управління нерухомим майном: що це і коли його підписують — Finance.ua
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Договір управління нерухомим майном: що це і коли його підписують

Нерухомість
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Договір управління нерухомим майном: що це і коли його підписують
Договір управління нерухомим майном: що це і коли його підписують
Нерухомість є одним із видів майна, яке найчастіше передають в управління. Процедура регулюється юридично — про це укладається документ — і має кілька важливих особливостей. Детально про них розповіли фахівці Flombu.

Коли укладають договір управління нерухомістю?

Договір управління майном, зокрема нерухомим, переважно підписують, коли:
  1. У людини немає змоги або бажання управляти своєю нерухомістю, або, скажімо, вона отримала об’єкт у спадок, однак безпосередньо займатися ним не має бажання.
  2. Потрібно управляти майном, яке належить малолітній дитині чи недієздатній особі.

Що таке договір управління майном?

Договір управління майном, зокрема нерухомим, — це документ, за яким одна сторона передає в управління другій стороні майно, а друга сторона погоджується за гроші і на певний час ним управляти. Під час управління нерухомістю управитель діє від свого імені, проте в інтересах власника нерухомого майна.
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Договір управління майном укладається письмово, засвідчується нотаріально, а управляти нерухомістю може тільки суб’єкт підприємницької діяльності. Нотаріально посвідчуються угоди з управління об’єктом незавершеного будівництва чи майбутнім об’єктом нерухомості.

Чи можна набути у власність нерухомість за договором управління

Ні, не можна.
Договір про управління нерухомим майном не передбачає, що до управителя перейде право власності на такий об’єкт.

Що треба прописати у договорі управління нерухомим майном

Договір управління майном, а саме нерухомістю, неодмінно має містити:
  • перелік і опис майна, що передається в управління;
  • розмір і форму оплати за управління нерухомістю;
  • термін, на який об’єкт передається в управління.
Якщо сторони не прописали в угоді строки її дії, документ вважатиметься таким, що укладений на п’ять років.

Коли припиняється дія договору про управління майном

Договір управління нерухомим майном припиняється у таких найпоширеніших ситуаціях. Якщо:
  • майно, передане в управління, знищено;
  • одна із сторін написала заяву про припинення угоди у зв’язку із закінченням її строку;
  • управителя визнано недієздатним, безвісно відсутнім, обмежено його цивільну дієздатність або настала його смерть;
  • управитель відмовляється від управління майном у зв’язку з неможливістю надалі управляти нерухомим майном;
  • повністю завершено виконання сторонами угоди з управління нерухомим майном;
  • достроково припинено управління майном за рішенням суду.
Якщо одна зі сторін договору управління нерухомим майном не хоче продовжувати співпрацю, вона повинна повідомити про це іншій стороні. Для цього у неї є три місяці до припинення дії договору.
За матеріалами:
Finance.ua
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