Українці спрогнозували, як зміняться ціни на квартири в Києві, Одесі та Львові — Finance.ua

Українці спрогнозували, як зміняться ціни на квартири в Києві, Одесі та Львові
Українці очікують, що ціни на вторинному ринку нерухомості не зміняться, а на первинному зростуть.
Про це свідчать результати опитування ЛУН. Загалом було опитано понад 1100 респондентів з Києва, Львова та Одеси, які потенційно планують купівлю житла. Більшість вважає, що ціна залишиться стабільною, майже стільки ж сподіваються на її зниження.
Опитування є важливим маркером настроїв суспільства, їх зацікавленості у купівлі житла та економічної спроможності. Цікаво, що очікування щодо змін цін впливають на попит, а отже, і на самі ціни.
Київ
28% респондентів вважають, що ціна на вторинному ринку зросте, 37% — що не зміниться, 35% очікують її зниження.
За останні пів року ціни на вторинці в Києві знизилися на 6%. Протягом останніх чотирьох місяців вони залишаються стабільними, що підтверджує прогнози респондентів.
На первинному ринку 42% потенційних покупців очікують зростання цін, 31% — що ціни залишаться без змін, і 27% вважають, що вони знизяться. За останні пів року ціни на новобудови в Києві зросли на 8%.
Одеса
23% респондентів очікують зростання цін на вторинці, 41% вважають, що вони не зміняться, 36% — що знизяться.
За останні пів року ціни на вторинному ринку Одеси впали на 9%.
Щодо первинного ринку, 41% респондентів вважають, що ціни зростуть, 35% — що залишаться без змін, і 23% очікують зниження. Дані ЛУН свідчать про зростання цін на первинному ринку Одеси на 5%.
Львів
31% потенційних покупців у Львові очікують зростання цін на вторинці, 41% — що вони залишаться без змін, 28% — що знизяться. За останні пів року ціни на вторинному ринку Львова зросли на 5%.
На первинному ринку 46% респондентів прогнозують подальше зростання цін, 30% — що ціни залишаться стабільними, 24% — що знизяться. За останні пів року ціни на новобудови у Львові зросли на 4%.
Що це означає для ринку
«Результати опитування свідчать про високу обізнаність суспільства у ринкових процесах і їхню зацікавленість темою нерухомості. Ті, хто очікує зниження цін, ймовірно відкладають купівлю житла, чекаючи сприятливіших умов», — зазначає Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.
Опитування показує, що в Києві ніхто не впевнений в майбутньому і незрозуміло, що буде відбуватись з цінами і на первинці і на вторинці. Проте переважає думка про стабільність, але кількість тих, хто очікує зростання чи зниження, приблизно однакова.
У Львові ситуація схожа, а в Одесі більше респондентів очікують що ціни залишаться на тому ж рівні.
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