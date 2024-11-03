Ціни на нерухомість в Україні зростають, незважаючи на війну: експерт пояснив причини — Finance.ua
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Ціни на нерухомість в Україні зростають, незважаючи на війну: експерт пояснив причини

Нерухомість
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Ціни на нерухомість в Україні зростають, незважаючи на війну: експерт пояснив причини
Ціни на нерухомість в Україні зростають, незважаючи на війну: експерт пояснив причини
В умовах війни в Україні спостерігається підвищення цін на нерухомість, яке має кілька причин, зокрема, сприйняття нерухомості як стабільного та надійного активу.
Про це розповів рієлтор Олександр Бойко в інтерв’ю для «Телеграфу».

Причини зростання цін на нерухомість

За словами Бойка, в умовах економічної нестабільності, інфляції та девальвації національної валюти, інвестори вважають нерухомість одним з найнадійніших способів зберегти свої кошти.
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Крім того, нерухомість у відносно безпечних регіонах, таких як Львів, Ужгород чи Івано-Франківськ, стає особливо привабливою для тих, хто хоче перенести свої капітали та життя до менш уразливих від війни зон.
Ще одним фактором підвищення цін є обмежена пропозиція.
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Через зупинки або затримки в будівництві нових об’єктів кількість житла на ринку зменшилася, а собівартість нових будівель зросла через інфляцію, дефіцит матеріалів і підвищені витрати на будівельні роботи.
Це також сприяє збереженню високого рівня цін, особливо в безпечних містах.

Довідка Finance.ua:

  • оренда у Києві з початку осені подорожчала на 8−12%. Згідно з аналітикою спеціалізованої платформи m2bomber, із липня цінник на орендовані квартири зріс на 23%, а якщо порівнювати з минулим роком, — на понад 64%;
  • за даними ЛУН, нерухомість на первинному ринку за останні пів року майже в кожному регіоні України зросла в ціні. А темпи введення житла в експлуатацію в порівнянні з минулим роком збільшилися в півтора рази.

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