Ціни на нерухомість в Україні зростають, незважаючи на війну: експерт пояснив причини — Finance.ua

Ціни на нерухомість в Україні зростають, незважаючи на війну: експерт пояснив причини
В умовах війни в Україні спостерігається підвищення цін на нерухомість, яке має кілька причин, зокрема, сприйняття нерухомості як стабільного та надійного активу.
Про це розповів рієлтор Олександр Бойко в інтерв’ю для «Телеграфу».
Причини зростання цін на нерухомість
За словами Бойка, в умовах економічної нестабільності, інфляції та девальвації національної валюти, інвестори вважають нерухомість одним з найнадійніших способів зберегти свої кошти.
Це змушує людей продовжувати вкладати в квартири та будинки, навіть за відсутності стабільності на ринку.
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Крім того, нерухомість у відносно безпечних регіонах, таких як Львів, Ужгород чи Івано-Франківськ, стає особливо привабливою для тих, хто хоче перенести свої капітали та життя до менш уразливих від війни зон.
Ще одним фактором підвищення цін є обмежена пропозиція.
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Через зупинки або затримки в будівництві нових об’єктів кількість житла на ринку зменшилася, а собівартість нових будівель зросла через інфляцію, дефіцит матеріалів і підвищені витрати на будівельні роботи.
Це також сприяє збереженню високого рівня цін, особливо в безпечних містах.
Довідка Finance.ua:
- оренда у Києві з початку осені подорожчала на 8−12%. Згідно з аналітикою спеціалізованої платформи m2bomber, із липня цінник на орендовані квартири зріс на 23%, а якщо порівнювати з минулим роком, — на понад 64%;
- за даними ЛУН, нерухомість на первинному ринку за останні пів року майже в кожному регіоні України зросла в ціні. А темпи введення житла в експлуатацію в порівнянні з минулим роком збільшилися в півтора рази.
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