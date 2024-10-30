Чому більшість українців, чиє житло постраждало від війни, не можуть податись на компенсацію — відповідь Шуляк Сьогодні 09:45 — Нерухомість

Серед громадян, які подаються на компенсації за програмою «єВідновлення», тільки у 20% є правовстановлюючі документи на житло, що є умовою для подання відповідної заяви.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

За її словами, з моменту запуску Реєстру пошкодженого і знищеного майна у травні 2023 року громадяни, чиє житло постраждало внаслідок війни, подали 780 тисяч інформаційних повідомлень про це, але тільки 150 тисяч з них подали заяви про компенсацію. Це результат того, що у громадянина не було документів, які підтверджують право власності на таке житло.

«Алгоритм наступний — спочатку за допомогою „Дії“, або через ЦНАП людина подає інформаційне повідомлення про те, що її житло постраждало внаслідок бойових дій або обстрілів. Наступний крок — вона подає заяву на компенсацію. Заяву не можна подати окремо, спочатку потрібне інформаційне повідомлення. Це дозволяє нам сформувати єдину базу пошкодженого житла. Але як ми бачимо, тільки 20% інформаційних повідомлень перетворюються на заяви», — зазначила Шуляк.

Вона пояснила, що основною причиною того, що громадяни не можуть «конвертувати» інформаційні повідомлення у заяви на компенсацію — відсутність у них правовстановлюючих документів. Це потрібно для того, щоб виплати отримували саме власники житла, а не, наприклад, орендарі, або взагалі шахраї. Серед причин відсутності документів щодо права власності — вони могли залишитись у житлі, яке було знищене, або їх могли втратити під час втечі від війни, або залишитись у житлі, яке зараз у тимчасовій окупації.

«Справа в тому, що у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, де власне і фіксуються документи, що підтверджують право власності на обʼєкт нерухомості, запрацював тільки у 2014 році. Саме від цього часу інформація про набуття права власності фіксуються там автоматично. Якщо житло було придбане раніше, документи слід вносити власноруч. Без такого запису у цьому документі право власності лишається переважно тільки на папері. Або потрібно піднімати дані з БТІ, що також дуже непросто. Але люди просто не знали про це», — зазначила Олена Шуляк.

Вона додала, громадянам, які придбали житло до 2014 року, слід завчасно потурбуватись про фіксацію цього у Реєстрі речових прав. Без цього вони не зможуть подати заяву на компенсацію, якщо їх житло постраждає.

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