Чому почали зростати ціни на оренду квартир — Finance.ua

Чому почали зростати ціни на оренду квартир Сьогодні 14:00 — Нерухомість

Чому почали зростати ціни на оренду квартир

Ціни на оренду у самій столиці та в межах 15 кілометрів від неї помітно зросли.

Столичний рієлтор Ірина Луханіна розповідає, що оренда у Києві з початку осені подорожчала на 8−12%. Згідно з аналітикою спеціалізованої платформи m2bomber, із липня цінник на орендовані квартири зріс на 23%, а якщо порівнювати з минулим роком, — на понад 64%.

Переселенці зараз загалом сильно впливають на ринок оренди передмістя та столиці.

«Люди приїжджають самі, перевозять родичів, бізнес та співробітників. І передусім починають шукати житло», — каже Луханіна.

За словами Крапівіна, з весни збільшився потік переселенців через обстріли східних областей країни, що посилилися. «Релокують також виробництво, а отже, і співробітників. Це суттєво збільшило попит на орендоване житло», — додав експерт.

Крім того, до столиці почали повертатися трудові мігранти. У Києві найвища у країні середня зарплата (25 тис. грн проти 18,5 тис. грн в Україні), а представники дефіцитних професій (водії, будівельники) можуть розраховувати на оклади до 50−80 тис. грн, що приваблює багатьох жителів регіонів.

Попит зростає і під тиском внутрішньоміської міграції. Багато мешканців столиці, які вже винаймають тут житло, ринулися шукати інші квартири — пристосованіші, на їхню думку, до складної зими.

Наприклад, лікар приватної клініки на Оболоні Єгор розповів «Мінфіну», що вони хочуть переїхати з арендованої «двушки» біля метро «Оболонь».

«Шукаємо двокімнатну квартиру обов’язково з газовою плитою, безперебійником на випадок відключень світла, не вище третього-четвертого поверху. Орієнтуємось на бюджет до 16 тисяч», — каже Єгор.

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Але, за його словами, поки що знайти квартиру з такими параметрами не вдалося.

Серед головних вимог — газ, безперебійники чи генератори (зокрема, у під’їзді — для забезпечення роботи ліфта), бомбосховище та відсутність поблизу об’єктів критичної інфраструктури.

«Часто вимоги взаємовиключні. Скажімо, людина хоче газову плиту та сховище, хоча останні є здебільшого у нових будинках, а там усе на електриці», — розповідає вона.

При цьому квартири, які мають перелічені «переваги», зазвичай, на 1−3 тис. грн дорожчі за інші.

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У випадку з будинками та таунхаусами в передмісті столиці — різниця в ціні є ще вищою. Скажімо, «звичайний» таунхаус площею 100 квадратів у Нових Петрівцях під Києвом коштує близько 25−28 тис. грн на місяць, а такий самий із генератором та газовою плитою — 35−37 тис. грн.

Ринок оренди та продажу житла у столиці остаточно пішов у різнобій. Виставлене на продаж житло, за словами Ірини Луханіної, за останній рік подешевшало щонайменше на 10%. Багато власників готові надавати під конкретного покупця знижку до 15%.

За словами Крапівіна, багато хто зараз воліє саме орендувати, а не купувати житло, навіть якщо є гроші.

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Чи настав час повертатися в інвестиції

Як каже Луханіна, зараз, чи не вперше з початку війни, знову вигідно інвестувати у житло під оренду. Багато інвесторів на початку повномасштабного вторгнення вийшли з цього бізнесу, деякі — з чималими збитками. На той момент армія потенційних орендарів поменшала, ставки впали, а платити комуналку власникам житла все одно було потрібно.

Але наразі ситуація змінилася.

Наприклад, за даними Dom. ria, «одиничку» площею 36,6 «квадратів» у старому фонді на Оболоні можна купити за $43,7 тис. (близько 1,8 млн грн). Здати її реально за 14 тис. грн на місяць, або 168 тис. грн на рік. Що дозволяє вийти на середню окупність об’єкта 10,7 років, хоча ще торік рієлтори казали, що дуже пощастить, якщо квартиру під оренду вдасться «відбити» за 12.

«Особливо вигідно, якщо купувати за пільговою іпотекою за гривню під низькі відсотки», — додала Луханіна.

Павло Крапівін підрахував, що, вклавши кошти у житло у Києві, інвестор може розраховувати на 8% річних, а в передмісті — на 9,2−9,3%. Перевагу на користь передмістя забезпечує той факт, що нерухомість на продаж там поки що помітно дешевше, ніж у столиці, особливо в новобудовах.

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«Багато забудовників, якщо добре поторгуватися, готові віддавати квадратні метри практично за ціною собівартості, а іноді — й нижче за собівартість. Причина в тому, що на них сильно тисне сегмент вторинного продажу, плюс — у багатьох проблеми з ліквідністю. Тому те, що виставляється, скажімо, за $1 800 за квадрат, реально купити за $1 300−1 400», — зазначає Крапівін (його компанія будує житло у Чабанах під Києвом).

За його словами, орендні ставки у передмісті відрізняються від київських несуттєво, тому в результаті можна отримати вищу дохідність. На підсумкові цифри впливає такий чинник, як вакантність житла (час простою між орендою). Але останнім часом через підвищення попиту на орендоване житло квартири порожніми довго не стоять.

Як каже Луханіна, житло в ціновій категорії до тисячі доларів здається досить швидко. «Якщо хороший варіант та адекватна ціна, можна знайти орендарів взагалі за день. Але в середньому термін експозиції — до 10 днів, а квартир дорожче — від тисячі доларів — до двох тижнів», — розповіла «Мінфіну» Ірина Луханіна.

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