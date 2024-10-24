У 2024 році однокімнатні квартири здорожчали майже по всій Україні: де найвигідніше купувати — Finance.ua

У 2024 році однокімнатні квартири здорожчали майже по всій Україні: де найвигідніше купувати Сьогодні 09:02 — Нерухомість

У 2024 році однокімнатні квартири здорожчали майже по всій Україні: де найвигідніше купувати, Фото: freepik.com

Від початку року на ринку нерухомості України зафіксоване пожвавлення в цінах на житло, особливо щодо купівлі-продажу однокімнатних квартир. Цей тренд прослідковується майже у всіх регіонах.

Як свідчить дослідження OLX Нерухомість , у 2024 році ринок демонструє динамічний розвиток сектору з тенденцією до підвищення цін. Зокрема, протягом дев’яти місяців 2024 року майже у всій Україні відбувалось зростання цін на однокімнатні квартири. Проте є і міста, де ситуація складалась інакше:

у Дніпрі та Запоріжжі 1-кімнатні квартири на вторинному ринку подешевшали майже на 10%, в той час, як житло у новобудовах здорожчало на 1% та 6%;

1-кімнатні квартири на вторинному ринку подешевшали майже на 10%, в той час, як житло у новобудовах здорожчало на 1% та 6%; в Херсоні теж спостерігається незначне зниження цін на квартири на вторинному ринку - на 3%, а от на первинному — житло подешевшало на 28%;

теж спостерігається незначне зниження цін на квартири на вторинному ринку - на 3%, а от на первинному — житло подешевшало на 28%; у Харкові 1-кімнатні варіанти на вторинці подешевшали на 3%, а первинний ринок піднявся на 1%.

1-кімнатні варіанти на вторинці подешевшали на 3%, а первинний ринок піднявся на 1%. у Київській області ціни на первинному ринку також знизились на 5%, в той час, як квартири на вторинці зросли в ціні на 4%.

Інфографіка: OLX

На рівні січня 2024 залишаються ціни на вторинні однокімнатні квартири в Одесі та Кропивницькому, хоча вартості на нове житло зросли у містах на 2% та 6% відповідно.

Помірне зростання цін відбулось у більшості обласних центрів України: у Вінниці, Черкасах, Києві, Чернівцях, Чернігові, Хмельницькому, Тернополі, Сумах, Львові та Житомирі вартості на купівлю 1-кімнатної квартири на первинці та вторинці збільшились на 2−9%.

Найдорожчі міста України за цінами на житло

Містами, з найвищими цінами на купівлю 1-кімнатних квартир, на початку року були Київ, Львів, Ужгород, Чернівці та Дніпро. Станом на вересень до них додалось Рівне. Вартість однокімнатної квартири на первинці в цих містах коливається від 2 до 2.7 мільйонів грн.

Інфографіка: OLX

Вторинка у цих містах деколи значно дешевша: тут виделка цін починається з 1,3 мільйонів гривень та доходить до 2,7 мільйони, як серед варіантів у новобудовах.

Найбільший приріст цін з початку 2024 зафіксовано у таких містах:

в Ужгороді на 23% подорожчали однокімнатні квартири, як на первинному, так і на вторинному ринках;

на 23% подорожчали однокімнатні квартири, як на первинному, так і на вторинному ринках; у Луцьку на 19% піднялась медіанна ціна на 1-кімнатні квартири на первинному, та на 32% на вторинному ринку;

на 19% піднялась медіанна ціна на 1-кімнатні квартири на первинному, та на 32% на вторинному ринку; у Рівному на первинному ринку відбувся підйом на 19%, а на 24% зросли ціни вторинному ринку;

на первинному ринку відбувся підйом на 19%, а на 24% зросли ціни вторинному ринку; у Полтаві на 12% здорожчали 1-кімнатні квартири в новобудовах, та на 9% зросла їх ціна на вторинному ринку;

на 12% здорожчали 1-кімнатні квартири в новобудовах, та на 9% зросла їх ціна на вторинному ринку; у Миколаєві на 17% піднялась ціна на первинці, на 6% - на вторинному ринку;

на 17% піднялась ціна на первинці, на 6% - на вторинному ринку; в Івано-Франківську вторинне житло піднялось в ціні на 14%, але без змін залишилась вартість 1-кімнатних квартир в новобудовах.

Інфографіка: OLX

Найбільше зростання кількості пропозицій на продаж квартир відбулось у Чернігові, Херсоні, Сумах, Ужгороді, Кропивницькому та Івано-Франківську. Водночас кількість відгуків на оголошення з продажів збільшилась здебільшого на вторинці у Херсоні, Хмельницькому, Харкові, Ужгороді, Полтаві, Одесі, Кропивницькому, Києві та Вінниці.

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