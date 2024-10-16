Як змінились ціни на оренду квартир у Києві та Львові за останні два роки (інфографіка) — Finance.ua

Як змінились ціни на оренду квартир у Києві та Львові за останні два роки (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Нерухомість

Як змінились ціни на оренду квартир у Києві та Львові за останні два роки (інфографіка), unsplash.com

За останні два роки вартість однокімнатної квартири в оренду в Києві зросла на 60%.

Про це свідчать дані ЛУН

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Зазначається, що в вересні 2022 року медіана однокімнатної квартири в Києві в оренду складала 10 000 грн, тоді як у Львові, наприклад, це було 16 000 грн. Двокімнатна квартира в Києві коштувала в середньому 15 000 грн, тоді як у Львові — 19 000 грн.

У ЛУН кажуть, що на початку 2024 року ситуація змінилася.

«Попит на квартири у Львові зменшився, а в Києві, навпаки, завдяки ефективності протиповітряної оборони в місті та економічній ситуації, столиця сьогодні знову одне з найпопулярніших міст для внутрішньої міграції. Також на ситуацію з орендою значною мірою вплинуло повернення навчальних закладів до офлайн-навчання», — повідомили аналітики.

У грудні 2023 року двокімнатна квартира у Львові в середньому коштувала 16 000 грн, а в Києві — 16 700 грн. Сьогодні медіана двокімнатної квартири в оренду у Львові коштує 22 900 грн (здорожчання на 43,5% від початку року), а в Києві — 23 000 грн (здорожчання на 43,7% від початку року).

Інфографіка: ЛУН

Таким чином, зміни за останні два роки:

1 кімнатна вересень 2022, грн 1 кімнатна вересень 2024, грн різниця від 2022 року до сьогодні, % 2 кімнатна вересень 2022, грн 2 кімнатна вересень 2024, грн різниця від 2022 року до сьогодні, % Київ 10 000 16 000 60 15 000 24 000 60 Львів 16 000 19 000 18,8 18 000 23 000 27,5

Інфографіка: ЛУН

«Це означає, що ринок живе, динамічно реагує на всі зміни в країні, але живе. Що складно, наприклад, сказати про такі міста, як Харків, Херсон, Суми: там оренда сильно впала від початку війни і досі тримається на тому самому рівні у зв’язку з регулярними обстрілами, наближеністю до зони бойових дій і, як наслідок, низьким попитом на житло. Тобто, здорожчання оренди на 60% за два роки є маркером того, що, принаймні в Києві, місто живе відносно стабільним життям, попит на оренду є наслідком того, що в місті є робота, можливість навчатися, жити, а економічна ситуація відносно прогнозована», — підсумували в компанії.

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Нагадаємо, за даними OLX, за останні вісім місяців ринок оренди житла продовжує відновлюватися, а ціни — зростати. Загальною тенденцією стало зростання вартості оренди майже у всіх регіонах.

Як свідчать дані Dim. ria , українці стали публікувати менше пропозицій з оренди житла. Найбільш суттєвий спад у вересні зафіксували у Кіровоградській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. За рік найсуттєвіше кількість пропозицій зросла у Волинській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

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