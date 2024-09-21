Огляд цін на квартири в передмісті Києва: де і за скільки можна купити та зняти житло — Finance.ua

Огляд цін на квартири в передмісті Києва: де і за скільки можна купити та зняти житло
Житло в передмісті Києва приваблює покупців завдяки значно нижчим цінам порівняно зі столицею. Крім того, передмістя часто пропонує комфортніші умови проживання завдяки новим забудовам, кращій інфраструктурі та сприятливішій екології, ніж бюджетні варіанти в Києві.
Про це пише visitukraine.today.
Скільки коштують квартири у передмісті столиці
Найбільшим попитом у передмісті Києва користуються однокімнатні квартири, однак їх вартість суттєво різниться залежно від локації.
Наприклад, у Бучі та Ірпені ціни на вторинному ринку стартують від $30 тис. і можуть досягати $34 тис. Для порівняння, в Києві, зокрема в Печерському районі, однокімнатна квартира може коштувати $107 тис., а в Шевченківському районі — $76 тис.
Двокімнатні квартири в передмісті коштують від $40 000, що є значно вигіднішою пропозицією порівняно зі столичними цінами.
Водночас деякі міста поруч з Києвом вже перегнали вартість житла на Троєщині (від $40 тис. за однокімнатну до $68 300 за трикімнатну квартиру), а інші навіть наздоганяють ціни у Святошинському та Оболонському районах столиці.
Так, у 2024 році купити квартиру у Вишневому, Вишгороді та Броварах дорожче, ніж на Троєщині й середня ціна житло тут стартує від $44 тис. (для однокімнатних) та від $74 тис. (для трикімнатних квартир).
Найдешевші квартири зараз можна купити у Гостомелі.
Скільки коштує оренда житла
Що стосується оренди у передмісті столиці, ціни починаються від 10 тис. гривень на місяць. Це істотно нижче, ніж у Києві, де середня оренда становить від 15 тис. до 20 тис. гривень.
Найбюджетніші ціни на оренду зараз в Ірпені та Вишневому.
Чинники, що впливають на вартість житла
Вартість житла в передмісті Києва залежить від кількох важливих факторів:
1. Розташування. Чим ближче до центру столиці, тим дорожче. Але важливо враховувати, що з деяких передмість до центру Києва можна дістатися швидше, ніж з віддалених районів столиці.
2. Стан будинків та інфраструктури. Нові будинки часто мають сучасні комунікації, продуману інфраструктуру, зелені зони та паркінги, що є важливим фактором при виборі житла.
У таких містах, як Ірпінь та Буча, забудовники облаштовують комплекси з власними дитячими садками, школами, магазинами та іншими зручностями.
3. Транспортна розв’язка. Швидке транспортне сполучення зі столицею — ще один важливий критерій для вибору житла в передмісті.
Переваги та недоліки життя в передмісті
Життя в передмісті має свої переваги. По-перше, це чисте повітря та близькість до природи. Міста, як-от Ірпінь і Буча, оточені лісами та річками, що сприяє комфортному життю.
По-друге, нові будинки зазвичай мають сучасні комунікаційні системи, що забезпечує високий рівень якості життя. Продумана інфраструктура (дитячі садки, школи, магазини) також додають переваг життю за межами столиці.
Проте життя в передмісті має й свої мінуси. Основним недоліком є потреба витрачати більше часу та коштів на проїзд до столиці.
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Також, у разі, якщо забудова ще не завершена, можуть виникати тимчасові незручності через нестачу необхідних інфраструктурних об’єктів.
Найкращі локації для проживання під Києвом
До найпопулярніших та найкомфортніших для життя передмість Києва можна віднести:
1. Бровари. Найбільше передмістя Києва, яке відрізняється хорошою інфраструктурою та швидким транспортним сполученням зі столицею. Бровари знаходяться всього за шість кілометрів від Києва.
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2. Ірпінь. Місто з мальовничими природними зонами та хорошою інфраструктурою. Розташований на відстані 15 км від столиці.
3. Вишневе. Місто з розвиненою соціальною інфраструктурою та зручним розташуванням. Знаходиться воно відразу за Окружною дорогою, тож дістатися столиці можна за 15 хвилин (за умови відсутності пробок).
4. Вишгород. Невелике містечко з чистим повітрям та природними зонами поблизу річок Десна та Дніпро. Розташоване в 8 км від Києва.
5. Софіївська Борщагівка.Невелике місто з розвиненою інфраструктурою, великою кількістю соціальних об’єктів, ТРЦ та інших закладів. Розташоване воно відразу за Окружною дорогою, поблизу столиці.
Житло в передмісті Києва є хорошою альтернативою для тих, хто хоче заощадити та мати кращі умови проживання. Однак при виборі важливо враховувати не тільки ціну, але й інфраструктуру, транспорт та інші фактори, які впливатимуть на комфорт життя.
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