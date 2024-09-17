За скільки в середньому продається квартира на вторинці в Києві, Одесі та Львові — Finance.ua

За скільки в середньому продається квартира на вторинці в Києві, Одесі та Львові Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

За скільки в середньому продається квартира на вторинці в Києві, Одесі та Львові

Аналітики ЛУН порахували за скільки в середньому продається квартира на вторинці в Києві, Одесі та Львові.

«Звісно ж, якщо поставити нижче ринку, квартира продасться швидко, а якщо поставити вище, то є ризик, що вона буде дуже довго висіти і не буде зацікавлених у переглядах. Тож варто в першу чергу перевірити середню вартість у вашому районі міста, порівняти ціну з ремонтом і без, тверезо оцінити будинок та прилеглу територію, інфраструктуру поруч, транспортну розвʼязку, віддаленість від критичних та військових обʼєктів, наявність бомбосховища - все це впливає на фінальну вартість квартири. Чим більше переваг, тим більше може ваша ціна відрізнятись від середнього показника на сайті», — розповіла керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна.

Також, за її словами, не зайвим буде погортати оголошення та порівняти фото квартир, які наразі наявні на ринку з вашою.

Крім того, для визначення ціни квартири можна звернутись до рієлтора, але зайвим не буде і самостійно перевірити всі фактори та зважити ризики.

«Те, наскільки швидко квартира продасться, майже не корелює із ціною. Тобто, дешевші квартири продаються всього трохи швидше за дорожчі, а весь процес продажу в середньому займе стільки ж часу. Покупці шукають квартири в різних цінових категоріях, і час пошуку в цих категоріях залежить не від ціни. Але дешевших в своїй категорії квартир продається більше. Тобто, якщо ви виставили на квартиру її ринкову ціну, за яку вона зможе продатися, то вам це вдасться», — додала Кірюхіна.

Київ

В Києві в серпні середня кількість днів, за які можна продати квартиру — 51 день від моменту опублікованого оголошення до продажу. У липні це було 52 дні, на початку року — 63 дні, в серпні 2023 року квартиру можна було продати в середньому за 35 днів.

Інфографіка: ЛУН

Медіана вартості залежить від кімнат та району розташування. Для прикладу, однокімнатна квартира без ремонту в Деснянському районі в середньому коштує 36 100 $, з ремонтом — 40 000 $, а в Печерському 116 200 $ без ремонту і 129 500 $ з ремонтом.

Загалом за останні пів року вартість вторинки в столиці знизилась на 8% в доларах.

Інфографіка: ЛУН

Одеса

В Одесі в серпні середня кількість днів, за які можна продати квартиру — 54 дні від моменту опублікованого оголошення до підписання документів. У червні це було 72 дні, на початку року 60 днів, в серпні 2023 року квартиру можна було продати в середньому за 28 днів.

Інфографіка: ЛУН

В Персипському районі Одеси вартість однокімнатної квартири на вторинці без ремонту — 24 400 $, а з ремонтом квартиру можна придбати в середньому за 28 000 $. Тоді як в найдорожчому районі міста Приморському з ремонтом однушка коштуватиме 55 000 $, а без ремонту — 42 000 $.

В середньому вартість вторинки в Одесі за останні пів року знизилась на 10% в доларах.

Інфографіка: ЛУН

Львів

Щодо Львову, то тут в серпні 2024 року продати квартиру можна в середньому за 45 днів. Це на 6 днів швидше, ніж в Києві.

Інфографіка: ЛУН

Цікаво, що різниця вартості квартири на вторинці не сильно відрізняється в центрі і на околицях. До прикладу, однокімнатна без ремонту в Залізничному районі коштує 51 800 $, а в Сихівському — 59 400 $.

Середня вартість вторинки у Львові за останні пів року зросла на 3% в доларах, що також на думку експертів з ЛУН свідчить про високий попит, особливо враховуючи швидкість продажу.

Інфографіка: ЛУН

Нагадаємо, за даними ЛУН, у серпні квартири в Києві в середньому здаються за 5 днів, це вдвічі швидше ніж на початку року. У Львові — в середньому за 15 днів. В Одесі в середньому за 9 днів.

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