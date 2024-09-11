В яких містах Польщі можна купити більше дешеву квартиру — Finance.ua

В яких містах Польщі можна купити більше дешеву квартиру Вчора 21:03 — Особисті фінанси

В яких містах Польщі можна купити більше дешеву квартиру

Польща приваблює не лише своїм вигідним географічним розташуванням, але й доступними цінами на нерухомість, порівняно з іншими країнами Європейського Союзу. Але якщо ви шукаєте доступні варіанти для купівлі житла в Польщі, варто звернути увагу на менш популярні регіони та міста. Ціни на нерухомість у таких місцях можуть бути значно нижчими, ніж у мегаполісах.

Обираючи місто для купівлі житла, важливо враховувати не лише ціну, але й перспективи розвитку регіону, наявність роботи та рівень життя.

До речі, якщо ви збираєтеся їхати за кордон на власному авто, не забудьте оформити поліс «Зеленої карти», який є обов’язковим в разі виїзду за кордон для всіх транспортних засобів, зареєстрованих в Україні:

Кілька регіонів і міст, де можна купити помешкання дешевше

Лодзь

Ціна за квадратний метр: 6 тис. — 8 тис. злотих (близько 1 300 — 1 800 євро).

Лодзь є одним із великих міст Польщі, але ціни на житло тут значно нижчі, ніж у Варшаві або Кракові. Місто приваблює інвесторів завдяки швидкому розвитку інфраструктури та відносно низькій вартості життя.

Катовіце

Ціна за квадратний метр: 6 500 — 9 тис. злотих (1 400 — 2 тис. євро).

Катовіце є центром Сілезького воєводства, яке має сильну промислову базу. Попри це, ціни на житло тут залишаються доступними.

Бидгощ

Ціна за квадратний метр: 5 тис. — 7 500 злотих (1 100 — 1 600 євро).

Бидгощ — місто на півночі Польщі, де ціни на житло нижчі, ніж у великих містах. Це тихе і спокійне місце з хорошою інфраструктурою.

Люблін

Ціна за квадратний метр: 5 500 — 7 500 злотих (1 200 — 1 600 євро).

Люблін — важливий культурний і науковий центр, але ціни на житло тут залишаються досить доступними. Місто приваблює студентів та сім’ї, які шукають бюджетні варіанти для проживання.

Щецин

Ціна за квадратний метр: 6 тис. — 8 тис. злотих (1 300 — 1 800 євро).

Щецин, розташований поблизу кордону з Німеччиною, є важливим портовим містом. Попри близькість до Західної Європи, ціни на нерухомість тут є досить прийнятними.

Бельсько-Бяла

Ціна за квадратний метр: 5 тис. — 7 тис. злотих (1 100 — 1 500 євро).

Це невелике місто на півдні Польщі, яке пропонує більш доступні ціни на житло і спокійний ритм життя.

Чинники, що впливають на доступну вартість нерухомості:

розташування: міста, віддалені від столиці або великих економічних центрів, зазвичай мають нижчі ціни на житло;

рівень розвитку інфраструктури: у містах з менш розвиненою інфраструктурою та меншою кількістю робочих місць ціни також будуть нижчими;

попит та пропозиція: у містах із меншим попитом на нерухомість ціни на житло будуть більш прийнятними.

Нагадаємо, у Польщі для купівлі нової квартири потрібно майже 12 річних зарплат. Вартість квартир у Польщі варіюється в залежності від регіону, розміру та стану житла. Середня ціна за квадратний метр у великих містах, таких як Варшава, Краків, Вроцлав чи Гданськ, може досягати 10 000 злотих і більше. У менш населених регіонах і містах ціни можуть бути значно нижчими, від 5 000 до 7 000 злотих за квадратний метр.

Іпотечні кредити в Польщі зазвичай складають від 70% до 90% від вартості квартири, що означає, що вам потрібно зібрати лише частину суми як первинний внесок. Нагадаємо, про те, як взяти іпотечний кредит у Польщі, ми розповідали тут

Пошук житла в Польщі може виявитися викликом, особливо для новоприбулих. Які особливості оренди житла у Польщі, скільки коштує орендувати квартиру, де шукати помешкання та які існують типи договорів, Finance.ua розповідав тут

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