В яких містах Польщі можна купити більше дешеву квартиру — Finance.ua

В яких містах Польщі можна купити більше дешеву квартиру
Польща приваблює не лише своїм вигідним географічним розташуванням, але й доступними цінами на нерухомість, порівняно з іншими країнами Європейського Союзу. Але якщо ви шукаєте доступні варіанти для купівлі житла в Польщі, варто звернути увагу на менш популярні регіони та міста. Ціни на нерухомість у таких місцях можуть бути значно нижчими, ніж у мегаполісах.
Про це сказано в статті Finance.ua Купити житло в Польщі: ціни на нерухомість та моменти, які слід враховувати.
Обираючи місто для купівлі житла, важливо враховувати не лише ціну, але й перспективи розвитку регіону, наявність роботи та рівень життя.
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Кілька регіонів і міст, де можна купити помешкання дешевше
Лодзь
Ціна за квадратний метр: 6 тис. — 8 тис. злотих (близько 1 300 — 1 800 євро).
Лодзь є одним із великих міст Польщі, але ціни на житло тут значно нижчі, ніж у Варшаві або Кракові. Місто приваблює інвесторів завдяки швидкому розвитку інфраструктури та відносно низькій вартості життя.
Катовіце
Ціна за квадратний метр: 6 500 — 9 тис. злотих (1 400 — 2 тис. євро).
Катовіце є центром Сілезького воєводства, яке має сильну промислову базу. Попри це, ціни на житло тут залишаються доступними.
Бидгощ
Ціна за квадратний метр: 5 тис. — 7 500 злотих (1 100 — 1 600 євро).
Бидгощ — місто на півночі Польщі, де ціни на житло нижчі, ніж у великих містах. Це тихе і спокійне місце з хорошою інфраструктурою.
Люблін
Ціна за квадратний метр: 5 500 — 7 500 злотих (1 200 — 1 600 євро).
Люблін — важливий культурний і науковий центр, але ціни на житло тут залишаються досить доступними. Місто приваблює студентів та сім’ї, які шукають бюджетні варіанти для проживання.
Щецин
Ціна за квадратний метр: 6 тис. — 8 тис. злотих (1 300 — 1 800 євро).
Щецин, розташований поблизу кордону з Німеччиною, є важливим портовим містом. Попри близькість до Західної Європи, ціни на нерухомість тут є досить прийнятними.
Бельсько-Бяла
Ціна за квадратний метр: 5 тис. — 7 тис. злотих (1 100 — 1 500 євро).
Це невелике місто на півдні Польщі, яке пропонує більш доступні ціни на житло і спокійний ритм життя.
Чинники, що впливають на доступну вартість нерухомості:
- розташування: міста, віддалені від столиці або великих економічних центрів, зазвичай мають нижчі ціни на житло;
- рівень розвитку інфраструктури: у містах з менш розвиненою інфраструктурою та меншою кількістю робочих місць ціни також будуть нижчими;
- попит та пропозиція: у містах із меншим попитом на нерухомість ціни на житло будуть більш прийнятними.
Нагадаємо, у Польщі для купівлі нової квартири потрібно майже 12 річних зарплат. Вартість квартир у Польщі варіюється в залежності від регіону, розміру та стану житла. Середня ціна за квадратний метр у великих містах, таких як Варшава, Краків, Вроцлав чи Гданськ, може досягати 10 000 злотих і більше. У менш населених регіонах і містах ціни можуть бути значно нижчими, від 5 000 до 7 000 злотих за квадратний метр.
Іпотечні кредити в Польщі зазвичай складають від 70% до 90% від вартості квартири, що означає, що вам потрібно зібрати лише частину суми як первинний внесок. Нагадаємо, про те, як взяти іпотечний кредит у Польщі, ми розповідали тут.
Пошук житла в Польщі може виявитися викликом, особливо для новоприбулих. Які особливості оренди житла у Польщі, скільки коштує орендувати квартиру, де шукати помешкання та які існують типи договорів, Finance.ua розповідав тут.
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