Ціни на квартири на вторинному ринку нерухомості Києва — Finance.ua

Ціни на квартири на вторинному ринку нерухомості Києва
На вторинному ринку нерухомості Києва зросли ціни. За останні 6 місяців квадратні метри тут здорожчали на 3,51%, або майже на 2 тис. грн — з 55 961 до 57 923 грн.
Про це повідомляє M2bomber.
За його даними, за рік вартість кв. м на столичній «вторинці» також зросла. Здорожчання склало 9,85%, або понад 5 000 грн.
А ось за місяць вартість «квадратів» у столиці знизилася. Здешевлення склало 2,18%, або майже 1 300 грн. Що, не виключено, є зародженням нового тренду на зниження цін.
За якою ціною «квадрата» купити 1-кімнатну квартиру найпростіше
Найчастіше, за даними аналітиків, власники нерухомості виставляють вартість «квадрату» для 1-кімнатних квартир на рівні 48 тис. грн — 8,1% оголошень про продаж нерухомості формується, виходячи саме з неї.
Також часто можна зустріти ціни:
- 42 000 грн — 6,4%;
- 57 000 грн — 6,3%;
- 60 000 грн — 5,2%.
У найдешевшому сегменті найскладніше знайти оголошення про продаж квартир, ціни яких формуються на основі вартості «квадрату» в 15 тис. та 18 тис. грн. Таких оголошень по 0,2%.
Де найдешевше
Загалом, за даними аналітиків, по районах столиці вартість «квадратів» коливається від середніх 42 589 до 95 330 грн. Тобто, різниця між найдорожчим і найдешевшим складає 52 741 грн — і за 1 кв. м у дорогому районі можна купити більше 2-х у дешевому.
Найнижчі ціни зафіксовані у Деснянському районі — в середньому, власне, 42 589 грн за квадратний метр.
За ним йдуть:
- Дарницький — 53 066 грн;
- Святошинський — 53 289 грн;
- Солом’янський — 55 391 грн;
- Дніпровський — 57 106 грн;
- Оболонський — 58 145 грн;
- Подільський — 58 809 грн;
- Голосіївський — 61 078 грн.
Де найвищі ціни
Найдорожче, за даними аналітиків, купувати квартиру у Печерському районі. Квадратний метр тут коштує в середньому 95 330 грн.
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А крім того, у Шевченківському. Тут середня ціна «квадрату» складає 77 552 грн.
Нагадаємо, станом на сьогодні в Україні стоять у квартирних чергах майже 2% громадян, з яких щорічно отримують квартири від держави не більше 200 українців.
Можливістю вирішити питання квартирних черг, які майже не рухаються десятиліттями, може стати фонд соціального житла, з якого таке житло надаватиметься українцям за певних умов.
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