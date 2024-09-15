Ціни на квартири на вторинному ринку нерухомості Києва — Finance.ua

Ціни на квартири на вторинному ринку нерухомості Києва Сьогодні 10:18 — Нерухомість

Ціни на квартири на вторинному ринку нерухомості Києва, freepik.com

На вторинному ринку нерухомості Києва зросли ціни. За останні 6 місяців квадратні метри тут здорожчали на 3,51%, або майже на 2 тис. грн — з 55 961 до 57 923 грн.

Про це повідомляє M2bomber.

За його даними, за рік вартість кв. м на столичній «вторинці» також зросла. Здорожчання склало 9,85%, або понад 5 000 грн.

А ось за місяць вартість «квадратів» у столиці знизилася. Здешевлення склало 2,18%, або майже 1 300 грн. Що, не виключено, є зародженням нового тренду на зниження цін.

За якою ціною «квадрата» купити 1-кімнатну квартиру найпростіше

Найчастіше, за даними аналітиків, власники нерухомості виставляють вартість «квадрату» для 1-кімнатних квартир на рівні 48 тис. грн — 8,1% оголошень про продаж нерухомості формується, виходячи саме з неї.

Також часто можна зустріти ціни:

42 000 грн — 6,4%;

57 000 грн — 6,3%;

60 000 грн — 5,2%.

У найдешевшому сегменті найскладніше знайти оголошення про продаж квартир, ціни яких формуються на основі вартості «квадрату» в 15 тис. та 18 тис. грн. Таких оголошень по 0,2%.

Де найдешевше

Загалом, за даними аналітиків, по районах столиці вартість «квадратів» коливається від середніх 42 589 до 95 330 грн. Тобто, різниця між найдорожчим і найдешевшим складає 52 741 грн — і за 1 кв. м у дорогому районі можна купити більше 2-х у дешевому.

Найнижчі ціни зафіксовані у Деснянському районі — в середньому, власне, 42 589 грн за квадратний метр.

За ним йдуть:

Дарницький — 53 066 грн;

Святошинський — 53 289 грн;

Солом’янський — 55 391 грн;

Дніпровський — 57 106 грн;

Оболонський — 58 145 грн;

Подільський — 58 809 грн;

Голосіївський — 61 078 грн.

Де найвищі ціни

Найдорожче, за даними аналітиків, купувати квартиру у Печерському районі. Квадратний метр тут коштує в середньому 95 330 грн.

А крім того, у Шевченківському. Тут середня ціна «квадрату» складає 77 552 грн.

Нагадаємо, станом на сьогодні в Україні стоять у квартирних чергах майже 2% громадян, з яких щорічно отримують квартири від держави не більше 200 українців.

Можливістю вирішити питання квартирних черг, які майже не рухаються десятиліттями, може стати фонд соціального житла, з якого таке житло надаватиметься українцям за певних умов.

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Обозреватель За матеріалами:

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