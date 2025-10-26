0 800 307 555
Скільки коштує житло в Німеччині: оренда та купівля квартир

Нерухомість
19
У 20 найбільших містах Німеччини середня вартість квадратного метра становить 4 265,62 євро, що на 3,43% більше, ніж рік тому. У більшості міст вартість зросла, однак у Білефельді, Бохумі та навіть у Мюнхені зафіксовано незначне здешевшання. Найпомітніше подорожчання спостерігається в Ессені, Бонні та Дюссельдорфі.
Скільки коштує житло в різних містах Німеччини та як змінилися ціни за останній рік, розповідає Digital Daily News.

Скільки коштують квартири в Німеччині

Найдорожчим містом є Мюнхен, де вартість одного «квадрату» складає 7 441 євро.
Далі йдуть Франкфурт-на-Майні (5 778 євро), Гамбург (5 301 євро), Штутгарт (5 150 євро) та Мюнстер (5 037 євро).
До рейтингу найдорожчих міст для купівлі житла у Німеччини потрапили також:
  • Кельн — 5025 євро;
  • Дюссельдорф — 4 974 євро;
  • Берлін — 4 966 євро;
  • Бонн — 4 852 євро;
  • Нюрнберг — 4727 євро.
Найдоступніше житло у Вупперталі — 2 498 євро за квадратний метр, Дуйсбурзі (2 534 євро) та Бохумі (2 923 євро).
Таким чином, квадратний метр у Мюнхені майже втричі дорожчий, ніж у Вупперталі.
Інші міста з низькими цінами на нерухомість:
  • Дортмунд — 3 051 євро;
  • Бремен — 3 267 євро;
  • Білефельд — 3 292 євро;
  • Ессен — 3 376 євро;
  • Лейпциг — 3 427 євро;
  • Дрезден — 3 780 євро;
  • Ганновер — 3 906 євро.

Ціни на оренду житла у Німеччині

У більшості німецьких міст оренда квартир за рік подешевшала. Найбільше зниження помітне у Берліні, Лейпцигу та Бремені. Водночас у Дуйсбурзі, Ессені та Вупперталі оренда стала дорожчою.
Середня вартість оренди квартири коливається від 8,66 євро за квадратний метр у Дуйсбурзі до 22,07 євро у Мюнхені.
Вартість оренди квартир у Німеччині:
  • Дуйсбург — 8,66 євро за квадратний метр;
  • Вупперталь — 9,33 євро;
  • Бохум — 9,77 євро;
  • Ессен — 10,17 євро;
  • Дортмунд — 10,27 євро;
  • Білефельд — 10,44 євро;
  • Дрезден — 10,61 євро;
  • Лейпциг — 10,66 євро;
  • Ганновер — 12,17 євро;
  • Бремен — 12,20 євро;
  • Мюнстер — 13,69 євро;
  • Нюрнберг — 13,82 євро;
  • Бонн — 14,42 євро;
  • Кельн — 15,32 євро;
  • Дюссельдорф — 15,60 євро;
  • Берлін — 15,76 євро;
  • Гамбург — 16,41 євро;
  • Штутгарт — 17,88 євро;
  • Франкфурт-на-Майні — 18,81 євро;
  • Мюнхен — 22,07 євро.
Раніше Finance.ua писав, що у Німеччині законодавство більшою мірою орієнтоване на захист прав орендарів, тому орендодавці дуже ретельно обирають, кому здавати своє житло.
Короткострокова оренда на один місяць практично неможлива — безумовна перевага надається довгостроковій оренді.
Вартість оренди складається з двох частин: щомісячної плати за оренду (Kaltmiete) та передплати за комунальні послуги (Nebenkosten).
Більшість орендодавців вимагають депозит, який дорівнює вартості 3 місяців оренди, що зберігається на спеціальному рахунку.
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
