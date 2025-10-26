0 800 307 555
Яка вартість оренди та купівлі квартир у передмісті Києва

Нерухомість
75
Протягом року у більшості населених пунктів поблизу столиці вартість оренди житла зросла, тоді як ціни на купівлю нерухомості у деяких містах навіть знизилися. Найдорожче орендувати та купувати квартири — у Софіївській Борщагівці.
Про це свідчать дані OLX Нерухомість.

Де найдешевше орендувати житло поблизу Києва

У вересні найвищі ціни на оренду однокімнатних квартир спостерігалися у Софіївській Борщагівці та Гатному — по 15 тис. грн на місяць. Вартість зросла на 11% та 15% відповдно, порівняно з минулим роком.
У Гостомелі ціни зросли найбільше — на 37,5%, до 11 тис. грн, а в Ірпені — на 22%, до 14 тис. грн.
Водночас найбільш доступні варіанти залишаються у Боярці — 8 тис. грн (+14%).
Де найдорожче орендувати двокімнатки:
  • Гатне — 22 тис. гривень (+47%);
  • Крюківщина — 20 тис. гривень.
  • Софіївська Борщагівка — 20 тис. гривень.
Найнижчі ціни — в Боярці та Борисполі, де за оренду двокімнатного житла просять приблизно 12 тис. гривень.

Вартість купівлі житла біля столиці

Найвищі медіанні ціни на однокімнатні квартири зафіксовано у Софіївській Борщагівці — 2,5 млн грн (+12%), Петропавлівській Борщагівці — 2,4 млн грн (+16%) та Чабанах — 2,3 млн грн (+9%).
Найдешевше житло можна знайти у Димерці — 969 тис. грн (+16%). Водночас у Бучі та Ворзелі зафіксовано зниження вартості на 2−2,5%.
Схожа ситуація і з двокімнатними квартирами: найдешевше у Димерці — 1,4 млн грн (+44%), а найдорожче — у Петропавлівській та Софіївській Борщагівці, а також у Крюківщині (3,4−3,5 млн гривень).
Трохи впали ціни у Гатному та Нових Петрівцях (на 4−5%).
Раніше Finance.ua писав, що у вересні-жовтні ціни на оренду житла зросли в середньому на 8,3% і досягла позначки у 7 816 гривень.
Найвищі ціни на оренду житла традиційно на заході України:
  • у Закарпатській області середня вартість піднялася з 11 800 до 12 700 грн (+7,9%);
  • у Львівській — з 10 400 до 11 500 грн (+10,2%);
  • в Рівненській — з 9 900 до 10 300 грн (+4,1%).
У Києві оренда житла також зросла — замість 9 600 тепер доведеться платити 10 100 грн (+5,2%).
За матеріалами:
Finance.ua
