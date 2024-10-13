Оренда квартири у столиці: у яких районах найдорожче та найдешевше (інфографіка) — Finance.ua
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Оренда квартири у столиці: у яких районах найдорожче та найдешевше (інфографіка)

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Оренда квартири у столиці: у яких районах найдорожче та найдешевше (інфографіка)
Оренда квартири у столиці: у яких районах найдорожче та найдешевше (інфографіка), freepik.com
Оренда квартир у Києві за останні півроку значно подорожчала. Середня вартість зросла майже на 9 000 грн — з 16 000 до 24 885 грн, що становить приріст на 55,53% (враховується вартість всього житла на ринку, без урахування кількості кімнат).
Про це повідомляє M2bomber.
За його даними, за останній місяць же оренда житла в столиці здорожчала практично непомітно — майже на 200 грн, або 0,65%.
За рік здорожчання склало майже 7 000 грн. Або одразу 39,08%.
Оренда квартири у столиці: у яких районах найдорожче та найдешевше (інфографіка)

Де знімати квартиру найдешевше

Загалом, за даними аналітиків, в районах столиці оренда квартир коштує в середнбому від 12 500 до 35 000 грн. Тобто різниця між найдорожчим і найдешевшим складає 22 500 грн — цілу квартиру в одному з недешевих районів.
Найнижчі ціни зафіксовані у Деснянському районі — у середньому 12 500 грн. А також:
  • Святошинському — 14 000 грн;
  • Оболонському — 17 000 грн;
  • Дарницькому — 17 750 грн.

Де найдорожче

Найдорожче винаймати квартиру у Шевченківському районі — в середньому 35 000 грн. А крім того:
  • Печерському — 28 450 грн;
  • Подільському — 28 000 грн;
  • Дніпровському — 25 250 грн;
  • Голосіївському — 25 000 грн;
  • Солом’янському районах — 23 000 грн.

Скільки коштує зняти 1-кімнатну квартиру в Києві

Загалом, за даними аналітиків, 1-кімнатні квартири в Києві найчастіше здають по 15 200 грн — 13,9% оголошень. Також часто зустрічаються ціни:
  • 20 000 грн — 10,1%;
  • 16 800 грн — 8,9%.
Оренда квартири у столиці: у яких районах найдорожче та найдешевше (інфографіка)

Вартість оренди 2-кімнатних квартир

2-кімнатні квартири у Києві найчастіше здають по 20 400 грн. Таких оголошень — 8,5%. Також поширені ціни:
  • 28 800 грн — 7,5%;
  • 15 600, 18 000 грн — 6,6%.
Оренда квартири у столиці: у яких районах найдорожче та найдешевше (інфографіка)

Ціна оренди 3-кімнатних квартир

3-кімнатні квартири у столиці найчастіше здають по 20 800 грн. Таких оголошень налічується 12,7%.
Оренда квартири у столиці: у яких районах найдорожче та найдешевше (інфографіка)
Нагадаємо, вартість житла у Києві та деяких інших великих українських містах трохи знижується в останні місяці, незважаючи на те, що на ринку новобудов спостерігається дефіцит.
Цьому сприяє як зростання пропозиції з боку продавців «вторинки» на 15−20%, так і в цілому песимістичні настрої через війну у країні.

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За матеріалами:
Обозреватель
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