Оренда квартири у столиці: у яких районах найдорожче та найдешевше (інфографіка) — Finance.ua

Оренда квартири у столиці: у яких районах найдорожче та найдешевше (інфографіка) Сьогодні 19:03 — Нерухомість

Оренда квартири у столиці: у яких районах найдорожче та найдешевше (інфографіка), freepik.com

Оренда квартир у Києві за останні півроку значно подорожчала. Середня вартість зросла майже на 9 000 грн — з 16 000 до 24 885 грн, що становить приріст на 55,53% (враховується вартість всього житла на ринку, без урахування кількості кімнат).

Про це повідомляє M2bomber.

За його даними, за останній місяць же оренда житла в столиці здорожчала практично непомітно — майже на 200 грн, або 0,65%.

За рік здорожчання склало майже 7 000 грн. Або одразу 39,08%.

Де знімати квартиру найдешевше

Загалом, за даними аналітиків, в районах столиці оренда квартир коштує в середнбому від 12 500 до 35 000 грн. Тобто різниця між найдорожчим і найдешевшим складає 22 500 грн — цілу квартиру в одному з недешевих районів.

Найнижчі ціни зафіксовані у Деснянському районі — у середньому 12 500 грн. А також:

Святошинському — 14 000 грн;

Оболонському — 17 000 грн;

Дарницькому — 17 750 грн.

Де найдорожче

Найдорожче винаймати квартиру у Шевченківському районі — в середньому 35 000 грн. А крім того:

Печерському — 28 450 грн;

Подільському — 28 000 грн;

Дніпровському — 25 250 грн;

Голосіївському — 25 000 грн;

Солом’янському районах — 23 000 грн.

Скільки коштує зняти 1-кімнатну квартиру в Києві

Загалом, за даними аналітиків, 1-кімнатні квартири в Києві найчастіше здають по 15 200 грн — 13,9% оголошень. Також часто зустрічаються ціни:

20 000 грн — 10,1%;

16 800 грн — 8,9%.

Вартість оренди 2-кімнатних квартир

2-кімнатні квартири у Києві найчастіше здають по 20 400 грн. Таких оголошень — 8,5%. Також поширені ціни:

28 800 грн — 7,5%;

15 600, 18 000 грн — 6,6%.

Ціна оренди 3-кімнатних квартир

3-кімнатні квартири у столиці найчастіше здають по 20 800 грн. Таких оголошень налічується 12,7%.

Нагадаємо, вартість житла у Києві та деяких інших великих українських містах трохи знижується в останні місяці, незважаючи на те, що на ринку новобудов спостерігається дефіцит.

Цьому сприяє як зростання пропозиції з боку продавців «вторинки» на 15−20%, так і в цілому песимістичні настрої через війну у країні.

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