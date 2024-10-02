Ціни на квартири падають: що відбувається на ринку нерухомості України — Finance.ua

Ціни на квартири падають: що відбувається на ринку нерухомості України
Вартість житла у Києві та деяких інших великих українських містах трохи знижується в останні місяці, незважаючи на те, що на ринку новобудов спостерігається дефіцит.
Цьому сприяє як зростання пропозиції з боку продавців «вторинки» на 15−20%, так і в цілому песимістичні настрої через війну у країні.
Попит і ціни
- Первинка
За словами експерта з нерухомості, ріелтора Євгена Шевцова, ринок первинного житла у Києві перебуває у складній фазі.
Багато забудовників зупинили роботу через відсутність фінансової подушки або частково припинили купівлю та будівництво нових багатоквартирних будинків, інші ж навпаки — незважаючи на ризики відновили свою діяльність, у т.ч. на об’єктах, які були припинені на початку війни.
«На ринку нерухомості столиці та деяких міст у центральній та західній частинах України спостерігається дефіцит нового житла, зокрема об’єктів, які знаходяться на етапі здачі в експлуатацію або мають високий рівень готовності. Насамперед, це стосується невеликих 1−2-кімнатних квартир», — каже Шевцов.
Як зазначає експерт, середня вартість квадратного метра в київській новобудові на початок осені стартує від $1200−1300, а ціна залежить від локації, площі квартири, матеріалів тощо. Ціни на житло преміум-класу вже як мінімум вдвічі вищі. При цьому попит на об’єкти, що вже здані в експлуатацію, значно перевищує попит на об’єкти в процесі будівництва.
На первинному ринку нерухомості також спостерігається значний дефіцит квартир, що продаються через державну програму «Є-Оселя», оскільки більшість людей, які купують за цією програмою — українські військові та їхні родичі.
- Вторинка
«На сьогодні найбільшим попитом користується саме вторинний ринок, так як більшість українців зараз не мають енергії та ресурсів займатися ремонтами і на це витрачати час. До вторинного ринку українці звикли більше, бо це готове житло», — зазначає Шевцов.
За останні місяці кількість виставлених на продаж квартир на вторинному ринку у Києві та інших містах зросла на 15−20%, що призвело до зниження ціни до 10% порівняно з початком року. Схожа ситуація й у регіонах, зокрема західних. Продавці почали охоче торгуватися, скидаючи на угоді до 15% від початкової ціни.
Читайте також
За його словами, практично всі клієнти, у яких є бюджет із запасом, незалежно від міста шукають монолітно-каркасні будинки та розглядають низькі поверхи, а також віддають перевагу індивідуальному газовому опаленню. Користуються добрим попитом і будинки з підземними паркінгами.
Шевцов також констатує зростання пропозицій із боку продавців на заміські будинки. Хоча ціни на заміську нерухомість зросли, вони ще не досягли довоєнного рівня.
Поділитися новиною