Динаміка первинного ринку житла на третій рік війни: які регіони лідирують — Finance.ua

Динаміка первинного ринку житла на третій рік війни: які регіони лідирують Сьогодні 09:03 — Нерухомість

Динаміка первинного ринку житла на третій рік війни: які регіони лідирують

За два з половиною роки війни повністю розпродалися квартири у 500 житлових комплексах України. Приблизно стільки ж проєктів запустили у продаж.

Про це повідомляє Delo.ua.

Динаміка первинного ринку житла на третій рік війни демонструє позитивне зростання після обвалу у перший рік війни, коли темпи будівництва впали втричі в середньому по Україні.

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Проте вже в 2023 році роботи відновилися у більш «безпечних» регіонах і почався ріст первинки, заявив Business Development Manager ЛУН Олександр Павлов під час виступу на Digital Construction Forum 2024. Згідно з апроксинованим прогнозом, 2024 рік також завершиться позитивною динамікою до попереднього року.

«До показників старту відкриття продажів до рівня 2021 року нам ще далеко. Проте є хороша динаміка: у 2021 стартувало 429 нових ЖК, у 2022-му — 162, у 2023 — 211, у 24 -165 (станом на вересень)», — наголошує Павлов.

За статистикою ЛУН, загалом з початку повномасштабного вторгнення у регіонах України продаж стартував у 481 житлових комплексах. Майже третина від загального числа була запущена у Львові та області (138 ЖК) -це вдвічі більше, ніж у Києві та області.

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За показниками продаж також спостерігається динаміка, хоч і неспівставна з довоєнним часом. За даними ЛУН, понад 500 проєктів допродались за час війни. Тут лідирує Львівщина, але вже з меншим відривом від столиці та області — 115 проти 101. Також серед перших — Івано-Франківська, Одеська та Хмельницька області.

Якщо оцінювати ринок з точки зору показників введення в експлуатацію, згідно з даними Держстату, за перше півріччя було здано в Україні 4,5 млн квадратних метрів. У порівнянні з попереднім роком, це майже 30% зростання, і на 100% більше, ніж у 2022-му.

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«У першому півріччі 2024 в Україні здали в експлуатацію на 5% менше житла, ніж у довоєнний рік. Проте варто враховувати, що, по-перше, у 2021-му найбільше житла здавали якраз у II півріччі, але все одно тішить, що відрив не такий великий. По-друге, відомо, що за останній рік зросла частка будівництва одноквартирних будинків, тобто приватної забудови. Але з даних Держстату незрозуміло, наскільки значним є зростання», — додав Павлов.

Топ-5 міст України за зростанням цін у новобудовах

Ціни на первинному ринку житла у багатьох регіонах демонструють зростання, проте не у всіх. Окрім Ужгорода та Львова, де зростання очікувано, приріст у ціні за квадратний метр спостерігається і в Черкасах та Рівному.

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Найвищі ціни у новобудовах залишаються у Львові (середня ціна — 57 тис. грн за кв. метр) та Ужгороді (49 тис. грн), де зростання перевищує 10%.

У Києві за останній рік спостерігається плато — незначне зростання вартості в межах похибки, як і в Одесі. Столичні ціни коливаються в межах від 40 тис. до 100 тис. гр. за квадратний метр. У Одесі 40 тис. грн за квадрат — це середня ціна на ринку новобудов.

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