Як змінився ринок нерухомості в Україні останнім часом — Finance.ua

Як змінився ринок нерухомості в Україні останнім часом
Експерт відзначає активізацію продажів вторинного житла до $100 тис. в Україні. На ринку новобудов активності немає, ціни зросли незначно — на $2−5 тис. за деякі квартири.
Останнім часом ринок вторинного житла став активнішим, більше продається житло вартістю до 100 тисяч доларів. Водночас на ринку первинної нерухомості, як і раніше, немає активності.
Про це розповів експерт з питань Нерухомості Іван Кудояр.
Останні два тижні я б сказав, що змінився ринок трохи. Вторинка ожила, саме дрібний сегмент став активнішим. До 100 тис. дол. І скажу, що пожвавилися програми «єОселя», «єВідновлення», почали видавати гроші за програмами, відповідно такі квартири за 70 тис. дол., 80 тис. дол., 100 тис. дол., 120 тис. дол., з ремонтом, продаються.
За його словами, на ринку первинної нерухомості зараз особливої активності немає. Кудояр також зазначив, що на ринку нового житла також не спостерігається значного зростання вартості — лише деякі квартири зросли в ціні на 2−5 тис. дол.
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