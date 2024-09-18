Чи готові українці брати житло в кредит: результати опитування — Finance.ua

Чи готові українці брати житло в кредит: результати опитування Сьогодні 13:01 — Нерухомість

Чи готові українці брати житло в кредит: результати опитування

Майже половина опитаних українців зазначили, що поки не планують купувати житло. Близько 15% хочуть придбати протягом наступного року. Респонденти поділилися, чи планують брати житло в кредит, чи здебільшого відкидають такий варіант.

Про це повідомляє Нерухомість 24, посилаючись на результати дослідження платформи OLX.

Серед тих, хто нещодавно придбав нерухомість, 69% обрали квартири, 21,8% - будинки, а 8,4% - «інше» (склади, дачі або земельні ділянки).

В опитуванні взяли участь 811 користувачів платформи OLX у розділі «Нерухомість». Відомо, що серед тих, хто вже придбав житло, 17,6% скористалися кредитом. Більшість обрала квартири, а меншість — будинки. Основні причини вибору такого вибору:

65% - нестача власних коштів для повної оплати;

39,1% - можливість поступово виплачувати суму без фінансових втрат для родини;

13% - бажання інвестувати в нерухомість без витрачання всіх заощаджень.

Проте лише 8% респондентів точно розглядають купівлю житла в кредит у майбутньому. А 36% опитаних переконані, що вони нею не скористаються.

Річ у тім, що українці не хочуть сплачувати відсотки по кредиту, а ще побоюються фінансових ризиків та нестабільності ринку. Зокрема, 23% вважають, що нинішні умови кредитування є невигідними, а ще 23% не довіряють кредитам взагалі.

Чи знають українці про держпрограму «єОселя»

Згідно з дослідженням, 41% респондентів добре знають умови програми. Майже така ж частина опитаних (39%) має лише загальне уявлення про неї. Ще 14% респондентів чули про єОселю, але не знають подробиць. Останні 4% - ніколи не чули про цю програму.

У майбутньому скористатися єОселею планують 12% українців (29% - просто розглядають цю можливість, а ще 29% - вагаються, чи варто).

Нагадаємо, попри війну та складну економічну ситуацію ціни на нерухомість у столиці України Києві продовжують зростати . За пів року вартість квартир на первинному ринку зросла на 3%. Натомість ціни на вторинку у Києві, навпаки, дещо впали.

Телеканал 24 За матеріалами:

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