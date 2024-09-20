Що відбувається з ринком нерухомості на третьому році війни — Finance.ua

Що відбувається з ринком нерухомості на третьому році війни Сьогодні 09:03 — Нерухомість

Що відбувається з ринком нерухомості на третьому році війни

В Україні за період січень-червень 2024 року спостерігається суттєве зростання обсягів введеного в експлуатацію житла порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляють аналітики ЛУН , базуючись на даних Державної служба статистики.

«Перше півріччя 2024 року показує позитивну динаміку росту зданих метрів, яка не може не тішити. І це з урахуванням усіх труднощів, з якими стикається ринок за останні три роки. Якщо раніше одними із основних труднощів для ринку були спад попиту (продажів) і здорожчання собівартості будівництва, то в цьому році, окрім обстрілів, проблем з відключеннями світла, складною логістикою, доставкою матеріалів, здорожчанням їх вартості, додалась ще активна мобілізація, яка спричинила кризу кадрів в галузі будівництва. Але попри все девелопери знаходять шляхи адаптації під різні умови ринку, що власне видно по позитивній динаміці росту зданих метрів», — прокоментувала Олена Унанʼян, директорка з розвитку бізнесу в ЛУН.

У першому кварталі 2024 року загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, склала 2,178,659 м², що на 12% більше, ніж у 2023 році. Особливо вражаючий результат було зафіксовано за перше півріччя: до червня 2024 року було збудовано 4,566,640 м² житла — це на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Інфографіка: ЛУН

Щодо нежитлової нерухомості, то за перше півріччя 2024 року загальна площа зданих в експлуатацію нежитлових будівель на початок будівництва склала 1 205 158 м², що на 7% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року, коли цей показник складав 1 126 101 м².

Інфографіка: ЛУН

Первинка

За перше півріччя 2024 року в Україні було здано в експлуатацію 38 390 багатоквартирних будинків, що на 12% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року, коли було введено 34 269 таких будинків. Це свідчить про стабільне зростання житлового будівництва, що є важливим показником розвитку ринку нерухомості в країні та ознак економічної стабільності.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Якщо говорити про загальну кількість зданих квадратних метрів, то за перше півріччя 2024 року в Україні було здано в експлуатацію 2 336 703 м² багатоквартирних будинків, що на 8,75% менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року, коли цей показник складав 2 154 240 м². Це зниження може вказувати на певну стагнацію в секторі багатоквартирного будівництва, хоча ринок залишається активним.

Приватні будинки

У перші шість місяців 2023 року було здано 9 999 одноквартирних будинків, а у 2024 році цей показник збільшився аж на 66,2%, до 16 616 будинків.

Нагадаємо, раніше аналітики ЛУН порахували за скільки в середньому продається квартира на вторинці в Києві, Одесі та Львові. Так, у Києві в серпні середня кількість днів, за які можна продати квартиру — 51 день від моменту опублікованого оголошення до продажу. В Одесі в серпні середня кількість днів, за які можна продати квартиру — 54 дні. Щодо Львову, то тут в серпні 2024 року продати квартиру можна в середньому за 45 днів.

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