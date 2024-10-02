Оренда житла в Україні: у яких містах найбільше зросли ціни — Finance.ua

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Оренда житла в Україні: у яких містах найбільше зросли ціни

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Оренда житла в Україні: у яких містах найбільше зросли ціни
Оренда житла в Україні: у яких містах найбільше зросли ціни
За останні вісім місяців ринок оренди житла продовжує відновлюватися, а ціни — зростати. Загальною тенденцією стало зростання вартості оренди майже у всіх регіонах.
Про це свідчать дані платформи OLX.

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Аналітика охоплює всі обласні центри країни та базується на порівнянні даних станом на січень-серпень 2024 року. Загальною тенденцією стало зростання цін на оренду майже у всіх регіонах.
Найбільш суттєве підвищення вартості оренди зафіксовано у:
  • Сумах, де ціни зросли на 37.5% - з 4 до 5,5 тис.;
  • Полтаві — на 25% - з 8 до 10 тис.;
  • Ужгороді — на 24.1% - з 14,5 до 18 тис.;
  • Івано-Франківську — 23,7% - з 10 до 12,4 тис.;
  • Чернігові — на 19,9% - 5,7 до 6,9 тис.;
  • Чернівцях — на 18,3% - з 9,3 до 11,1 тис.;
  • Кропивницькому — 16,7% - з 6 до 7 тис.
Містом із найвищою вартістю оренди залишається Львів. Так, із січня по серпень середня ціна підвищилась на 9% - з 15 146 до 16 515 грн. Київ займає другу сходинку за ціною на оренду однокімнатних квартир.
Середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці зросла з 12 923 до 15 000 грн (на 16.1%).
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І хоча ціни на оренду зросли, попит, особливо влітку 2024 року, перевищив показники минулого року. Незмінними ціни залишились у Харкові — 4 тис., Запоріжжі — 5 тис. та Херсоні — 3 тис. грн, а найменша різниця зростання зафіксована у:
  • Хмельницькому — на 5.5% - з 9 до 9.5 тис.;
  • Черкасах — 5,9% - з 8 до 9 тис.;
  • Житомирі — 5,9% - з 8,5 до 9 тис.;
  • Дніпрі — 5,9% - з 8,5 до 9 тис.;
  • Одесі — 7% - з 7 до 7.5 тис.;
  • Рівному — 9,1% - з 11 до 12 тис.;
  • Вінниці — 10% - з 10 до 11 тис.;
  • Тернополі — 11% - 8,1 до 9 тис.;
  • Миколаєві — 11,1% - 4,5 до 5 тис.;
  • Луцьку — 14,3% - 10,5 до 12 тис.
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Загалом аналіз ринку оренди однокімнатних квартир в Україні за перше півріччя 2024 року демонструє динамічний розвиток сектору з тенденцією до підвищення цін та зростання конкуренції серед орендарів. Таке підвищення цін повʼязане з пришвидшенням інфляції та підвищенням курсу долара, а також із сезонними змінами цін.
Нагадаємо, за даними ЛУН, в серпні квартири в Києві в середньому здаються за 5 днів, це вдвічі швидше ніж на початку року. У Львові — в середньому за 15 днів. В Одесі в середньому за 9 днів.
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