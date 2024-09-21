Вартість оренди житла в Україні: у яких областях найдорожче та найдешевше — Finance.ua

Вартість оренди житла в Україні: у яких областях найдорожче та найдешевше Сьогодні 10:12 — Нерухомість

Вартість оренди житла в Україні: у яких областях найдорожче та найдешевше, www.freepik.com

Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні у серпні 2024 року становила 6 962 гривень, що на 0,7% більше порівняно з липнем. Від початку року оренда подорожчала на 5,4%.

Про це йдеться у звіті Державної служби статистики.

Найдорожчі регіони для оренди

Закарпатська область залишається лідером за вартістю оренди, хоча ціни тут впали на 7,8%, до 11 738 гривень.

На другому місці Львівська область, де оренда знизилася на 10% і наразі становить 10 614 гривень.

Рівненська область замикає трійку лідерів, де оренда з початку року зросла на 36,6% до 9830 гривень.

Оренда у Києві

У столиці оренда однокімнатних квартир подорожчала на 4,8%, досягнувши 9 142 гривень.

Це ставить Київ на четверте місце серед регіонів із найдорожчою орендою.

Найдешевші регіони для оренди

Зростання цін на оренду найбільше відчувається у західних та центральних регіонах України.

Найнижчі ціни на оренду житла зафіксовано у:

Херсонській області — 2 831 гривня.

Сумській області — 3 289 гривень.

Миколаївській області — 3 597 гривень.

Нагадаємо, майже половина опитаних українців зазначили , що поки не планують купувати житло. Близько 15% хочуть придбати протягом наступного року. Респонденти поділилися, чи планують брати житло в кредит, чи здебільшого відкидають такий варіант.

Попри війну та складну економічну ситуацію ціни на нерухомість у столиці України Києві продовжують зростати . За пів року вартість квартир на первинному ринку зросла на 3%. Натомість ціни на вторинку у Києві, навпаки, дещо впали.

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