Вартість оренди житла в Україні: у яких областях найдорожче та найдешевше — Finance.ua

Вартість оренди житла в Україні: у яких областях найдорожче та найдешевше
Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні у серпні 2024 року становила 6 962 гривень, що на 0,7% більше порівняно з липнем. Від початку року оренда подорожчала на 5,4%.
Про це йдеться у звіті Державної служби статистики.
Найдорожчі регіони для оренди
- Закарпатська область залишається лідером за вартістю оренди, хоча ціни тут впали на 7,8%, до 11 738 гривень.
- На другому місці Львівська область, де оренда знизилася на 10% і наразі становить 10 614 гривень.
- Рівненська область замикає трійку лідерів, де оренда з початку року зросла на 36,6% до 9830 гривень.
Оренда у Києві
У столиці оренда однокімнатних квартир подорожчала на 4,8%, досягнувши 9 142 гривень.
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Це ставить Київ на четверте місце серед регіонів із найдорожчою орендою.
Найдешевші регіони для оренди
Зростання цін на оренду найбільше відчувається у західних та центральних регіонах України.
Найнижчі ціни на оренду житла зафіксовано у:
- Херсонській області — 2 831 гривня.
- Сумській області — 3 289 гривень.
- Миколаївській області — 3 597 гривень.
Нагадаємо, майже половина опитаних українців зазначили, що поки не планують купувати житло. Близько 15% хочуть придбати протягом наступного року. Респонденти поділилися, чи планують брати житло в кредит, чи здебільшого відкидають такий варіант.
Попри війну та складну економічну ситуацію ціни на нерухомість у столиці України Києві продовжують зростати. За пів року вартість квартир на первинному ринку зросла на 3%. Натомість ціни на вторинку у Києві, навпаки, дещо впали.
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