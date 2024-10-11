Ціни на оренду квартир восени в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Ціни на оренду квартир восени в Україні (інфографіка)
Українці стали публікувати менше пропозицій з оренди житла. Найбільш суттєвий спад у вересні зафіксували у Кіровоградській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.
За рік найсуттєвіше кількість пропозицій зросла у Волинській, Закарпатській та Чернівецькій областях.
Про це пише Finance.ua за даними аналітичного центру DIM.RIA.
Ціна
Найдорожчою локацією для оренди квартири залишається Київ з середнім цінником 18 203 грн за однокімнатну квартиру. За місяць вартість житла у столиці не змінилась, проте протягом останнього року збільшення склало 18%.
За рік ціна оренди однокімнатної квартири найбільше зросла в Закарпатській, Житомирській та Рівненській областях — більш ніж на 60% порівняно з показниками вересня 2023.
Найдорожчим районом для оренди в столиці став Печерський з середньою вартістю проживання в однокімнатній квартирі 24 219 грн за місяць, найбільш бюджетним — Деснянський з цінником 10 852 грн.
Попит
Рік до року та місяць до місяця користувачі стали менше шукати житло для оренди, проте традиційно на одне оголошення припадає значно більше відгуків. У Києві це понад 6 відгуків на кожне додане у вересні оголошення.
Довідка Finance.ua:
- За останні вісім місяців ринок оренди житла продовжує відновлюватися, а ціни — зростати. Загальною тенденцією стало зростання вартості оренди майже у всіх регіонах. Про це свідчать дані платформи OLX.
- Найбільш суттєве підвищення вартості оренди зафіксовано у:
- Сумах, де ціни зросли на 37.5% - з 4 до 5,5 тис.;
- Полтаві — на 25% - з 8 до 10 тис.;
- Ужгороді — на 24.1% - з 14,5 до 18 тис.;
- Івано-Франківську — 23,7% - з 10 до 12,4 тис.;
- Чернігові — на 19,9% - 5,7 до 6,9 тис.;
- Чернівцях — на 18,3% - з 9,3 до 11,1 тис.;
- Кропивницькому — 16,7% - з 6 до 7 тис.
- Загалом аналіз ринку оренди однокімнатних квартир в Україні за перше півріччя 2024 року демонструє динамічний розвиток сектору з тенденцією до підвищення цін та зростання конкуренції серед орендарів. Таке підвищення цін повʼязане з пришвидшенням інфляції та підвищенням курсу долара, а також із сезонними змінами цін.
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