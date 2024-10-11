Ціни на оренду квартир восени в Україні (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни на оренду квартир восени в Україні (інфографіка)

Нерухомість
125
Ціни на оренду квартир восени в Україні (інфографіка)
Ціни на оренду квартир восени в Україні (інфографіка)
Українці стали публікувати менше пропозицій з оренди житла. Найбільш суттєвий спад у вересні зафіксували у Кіровоградській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.
За рік найсуттєвіше кількість пропозицій зросла у Волинській, Закарпатській та Чернівецькій областях.
Про це пише Finance.ua за даними аналітичного центру DIM.RIA.
Ціни на оренду квартир восени в Україні (інфографіка)

Ціна

Найдорожчою локацією для оренди квартири залишається Київ з середнім цінником 18 203 грн за однокімнатну квартиру. За місяць вартість житла у столиці не змінилась, проте протягом останнього року збільшення склало 18%.
Ціни на оренду квартир восени в Україні (інфографіка)
За рік ціна оренди однокімнатної квартири найбільше зросла в Закарпатській, Житомирській та Рівненській областях — більш ніж на 60% порівняно з показниками вересня 2023.
Ціни на оренду квартир восени в Україні (інфографіка)
Найдорожчим районом для оренди в столиці став Печерський з середньою вартістю проживання в однокімнатній квартирі 24 219 грн за місяць, найбільш бюджетним — Деснянський з цінником 10 852 грн.
Ціни на оренду квартир восени в Україні (інфографіка)
Попит
Рік до року та місяць до місяця користувачі стали менше шукати житло для оренди, проте традиційно на одне оголошення припадає значно більше відгуків. У Києві це понад 6 відгуків на кожне додане у вересні оголошення.

Довідка Finance.ua:

  • За останні вісім місяців ринок оренди житла продовжує відновлюватися, а ціни — зростати. Загальною тенденцією стало зростання вартості оренди майже у всіх регіонах. Про це свідчать дані платформи OLX.
  • Найбільш суттєве підвищення вартості оренди зафіксовано у:
  • Сумах, де ціни зросли на 37.5% - з 4 до 5,5 тис.;
  • Полтаві — на 25% - з 8 до 10 тис.;
  • Ужгороді — на 24.1% - з 14,5 до 18 тис.;
  • Івано-Франківську — 23,7% - з 10 до 12,4 тис.;
  • Чернігові — на 19,9% - 5,7 до 6,9 тис.;
  • Чернівцях — на 18,3% - з 9,3 до 11,1 тис.;
  • Кропивницькому — 16,7% - з 6 до 7 тис.
  • Загалом аналіз ринку оренди однокімнатних квартир в Україні за перше півріччя 2024 року демонструє динамічний розвиток сектору з тенденцією до підвищення цін та зростання конкуренції серед орендарів. Таке підвищення цін повʼязане з пришвидшенням інфляції та підвищенням курсу долара, а також із сезонними змінами цін.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.