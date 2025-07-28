Скільки коштує оренда квартир по Україні: актуальні ціни — Finance.ua

Скільки коштує оренда квартир по Україні: актуальні ціни Вчора 14:04 — Особисті фінанси

Скільки коштує оренда квартир по Україні: актуальні ціни

На оренду однокімнатної квартири українці витрачають 50% від зарплати.

Про це свідчать аналітичні дані OLX

Попит на оренду квартир в Україні зростає: приріст кількості відгуків по Україні становить 20%. Така ж тенденція стосується 1-, 2- та 3-кімнатних квартир, де число відгуків зросло на 20−22%.

Пропозиція зменшується, попит продовжує зростати (в середньому 14.7 відгуків на одне оголошення), що і призвело до підвищення цін.

Що з цінами

Медіанна вартість довгострокової оренди у гривні по Україні зросла на 8% сягнувши 13 тис. грн.

Медіанна ціна оренди у червні 2025 року становить:

1-кімнатна кв. — 11 тис. грн;

2-кімнатна кв. — 14 тис. грн;

3-кімнатна кв. — 20 тис. грн.

Найбільш вагомо додали у ціні 3-кімнатні квартири +33%. Ціни на оренду 1-кімнатних та 2-кімнатних підвищились на 10% та 17% відповідно.

Цікаво, що найбільше зростання медіанної вартості оренди 1-кімнатної квартири відбулось у Сумах на 33%. Вагомо зросла також вартість в Одесі (+25%) та Житомирі (+18%). На рівні січня цього року залишилась ціна у Луцьку та Дніпрі. Зниження вартостей відбулось лише у Чернівцях на 2%.

Оренда 1-кімн. квартир

Лідером за вартістю оренди 1-кімнатної квартири залишається Ужгород (18 670 грн/міс.), як і наприкінці 2024 року, де ціна у місті зросла ще на 10% та перевищила вартість у Києві (16 тис. грн/міс.) та Львові (17 418 грн/міс.).

Оренда 2-кімн. квартир

Якщо говорити про динамікку цін, то найбільше зростання цін на оренду 2-кімнатних квартир відбулось в Одесі +50% за пів року. На 21% збільшилась ціна у Харкові та на 19% у столиці.

Київ, Львів та Ужгород — зберегли лідерство за вартістю оренди 2-кімнатних квартир.

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Оренда 3-кімн. квартир

На ринку довготривалої оренди 3-кімнатних квартир перше місце за зростанням ціни за пів року посіла Одеса +66%.

Київ має найвищу медіанну вартість — 60 174 грн/міс. зі зростанням ціни на 30%.

має найвищу медіанну вартість — зі зростанням ціни на 30%. На 2-му місці Львів — 22 986 грн/міс., де ціна знизилась на 8% за перші пів року.

Також збільшення вартості оренди відбулось у Житомирі — на 20% та Миколаєві +11%.

Аналітики фіксують, що зменшення цін відбулось одразу у кількох містах: Ужгород (-10%), Суми (-8%), Львів (-8%), Хмельницький (-5%), Івано-Франківськ (-1%).

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