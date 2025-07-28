Скільки коштує оренда квартир по Україні: актуальні ціни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштує оренда квартир по Україні: актуальні ціни

Особисті фінанси
519
Скільки коштує оренда квартир по Україні: актуальні ціни
Скільки коштує оренда квартир по Україні: актуальні ціни
На оренду однокімнатної квартири українці витрачають 50% від зарплати.
Про це свідчать аналітичні дані OLX.
Попит на оренду квартир в Україні зростає: приріст кількості відгуків по Україні становить 20%. Така ж тенденція стосується 1-, 2- та 3-кімнатних квартир, де число відгуків зросло на 20−22%.
Пропозиція зменшується, попит продовжує зростати (в середньому 14.7 відгуків на одне оголошення), що і призвело до підвищення цін.

Що з цінами

Медіанна вартість довгострокової оренди у гривні по Україні зросла на 8% сягнувши 13 тис. грн.
Медіанна ціна оренди у червні 2025 року становить:
  • 1-кімнатна кв. — 11 тис. грн;
  • 2-кімнатна кв. — 14 тис. грн;
  • 3-кімнатна кв. — 20 тис. грн.
Найбільш вагомо додали у ціні 3-кімнатні квартири +33%. Ціни на оренду 1-кімнатних та 2-кімнатних підвищились на 10% та 17% відповідно.
Цікаво, що найбільше зростання медіанної вартості оренди 1-кімнатної квартири відбулось у Сумах на 33%. Вагомо зросла також вартість в Одесі (+25%) та Житомирі (+18%). На рівні січня цього року залишилась ціна у Луцьку та Дніпрі. Зниження вартостей відбулось лише у Чернівцях на 2%.
Читайте також

Оренда 1-кімн. квартир

Лідером за вартістю оренди 1-кімнатної квартири залишається Ужгород (18 670 грн/міс.), як і наприкінці 2024 року, де ціна у місті зросла ще на 10% та перевищила вартість у Києві (16 тис. грн/міс.) та Львові (17 418 грн/міс.).
Скільки коштує оренда квартир по Україні: актуальні ціни

Оренда 2-кімн. квартир

Якщо говорити про динамікку цін, то найбільше зростання цін на оренду 2-кімнатних квартир відбулось в Одесі +50% за пів року. На 21% збільшилась ціна у Харкові та на 19% у столиці.
Київ, Львів та Ужгород — зберегли лідерство за вартістю оренди 2-кімнатних квартир.
Скільки коштує оренда квартир по Україні: актуальні ціни
Читайте також

Оренда 3-кімн. квартир

На ринку довготривалої оренди 3-кімнатних квартир перше місце за зростанням ціни за пів року посіла Одеса +66%.
  • Київ має найвищу медіанну вартість — 60 174 грн/міс. зі зростанням ціни на 30%.
  • На 2-му місці Львів — 22 986 грн/міс., де ціна знизилась на 8% за перші пів року.
Скільки коштує оренда квартир по Україні: актуальні ціни
Також збільшення вартості оренди відбулось у Житомирі — на 20% та Миколаєві +11%.
Аналітики фіксують, що зменшення цін відбулось одразу у кількох містах: Ужгород (-10%), Суми (-8%), Львів (-8%), Хмельницький (-5%), Івано-Франківськ (-1%).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems