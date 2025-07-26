В Україні зростає попит на нерухомість серед іноземних інвесторів: яке житло обирають — Finance.ua
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В Україні зростає попит на нерухомість серед іноземних інвесторів: яке житло обирають

Нерухомість
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В Україні зростає попит на нерухомість серед іноземних інвесторів: яке житло обирають
В Україні зростає попит на нерухомість серед іноземних інвесторів: яке житло обирають
На українському ринку нерухомості спостерігається відновлення попиту на житло бізнес- та преміум-класу з боку іноземних інвесторів. У деяких проєктах частка угод із покупцями з-за кордону вже перевищує частку з українськими клієнтами.
Про це забудовники розповіли агентству «Інтерфакс-Україна».

Хто інвестує в українську нерухомість

За словами СМО Alliance Novobud Ірини Міхальової, громадяни Іспанії, Японії, Канади та інших країн вкладають кошти, розраховуючи на перспективу. Їх цікавлять як майбутні доходи від оренди, так і зростання вартості житла.
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Одеський забудовник «Два Академіка» за півтора роки уклав 35% угод з іноземними інвесторами. Серед них — громадяни ОАЕ, Словаччини, Туреччини, Італії, США, Греції, Ізраїлю та Румунії.
Водночас у компанії Greenville зазначають, хоча іноземці проявляють інтерес як до квартир для інвестицій, так і для особистого проживання, проте ухвалення рішень про купівлю відкладають до поліпшення безпекової ситуації.
Також нерезиденти часто цікавляться проєктами, де зарубіжні компанії залучені в ролі партнера.
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Як зазначила координаторка відділів продажу «РІЕЛ» у Києві Зоряна Землинська, ЖК бізнес-класу Maxima Residence цікавить зазвичай громадян Туреччини, адже він є спільним проєктом з турецьким девелопером Bosphorus Development.
Також керуючий партнера групи компаній DIM Олександр Насіковський повідомляє, іноземці не проявляють активності, проте у структурі попиту на житло преміум-класу з’явилися українці, які тривалий час мешкають за кордоном.
Нагадаємо, за даними ЛУН, попри регулярні обстріли та складну безпекову ситуацію, вартість житла в більшості українських міст продовжує зростати. Проте на первинному ринку є два винятки — Запоріжжя та Кропивницький, де зафіксовано зниження цін.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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