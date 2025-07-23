Яка країна визнана найдоступнішою країною в Європі для покупки житла — Finance.ua

Яка країна визнана найдоступнішою країною в Європі для покупки житла Сьогодні 18:00 — Нерухомість

Яка країна визнана найдоступнішою країною в Європі для покупки житла

Данія визнана найдоступнішою країною в Європі для покупки житла.

Про це свідчать дані звіту BestBrokers.com.

Дослідження охопило 62 країни, враховуючи такі фактори, як середня заробітна плата, ціни на житло, рівень інфляції та іпотечні ставки.

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Водночас ця країна, яка вважається однією з найдорожчих у багатьох аспектах, виявилася найбільш привабливою для купівлі житла.

У Данії вартість помешкання площею 100 квадратних метрів еквівалентна 114 чистим місячним зарплатам.

В 2023 році Данія була визнана найдорожчою країною Євросоюзу. За інформацією Євростату, ціни на товари та послуги в країні перевищували середній показник по ЄС на 43%. При цьому за рівнем середньорічного доходу данці посіли сьоме місце в Європі.

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Ціни на житло в Європейському Союзі продовжують зростати . За данимиЄвростату, у першому кварталі 2025 року вартість житла зросла на 5,7% у річному вимірі, а оренда — на 3,2%.У порівнянні з останнім кварталом 2024 року ціни на житло піднялися на 1,4%, а на оренду — на 0,9%.

Купівля житла

У порівнянні з 2010 роком, ціни на житло зросли більше, ніж оренда, у 21 з 26 країн ЄС, де є дані. В Угорщині житло подорожчало на 260%, в Естонії — на 238%, а в Литві — на 194%.

Нагадаємо, ринок комерційної нерухомості Європи не виправдовує очікувань щодо відновлення , продажі нерухомості на мінімумах майже за десятиліття.

Річний обсяг продажів у першому кварталі 2025 року залишився на рівні 47,8 млрд євро, що більш ніж удвічі менше за показник трирічної давності.

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