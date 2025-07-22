Податкова показала, скільки українці сплатили податку за нерухомість — Finance.ua

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Податкова показала, скільки українці сплатили податку за нерухомість

Особисті фінанси
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Податкова показала, скільки українці сплатили податку за нерухомість
Податкова показала, скільки українці сплатили податку за нерухомість
Протягом січня — червня 2025 року власники нерухомості сплатили майже 5,6 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Такі дані повідомила Податкова служба.
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Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на 18,4%, або майже на 0,9 млрд гривень. У першому півріччі 2024 року місцеві бюджети отримали 4,7 млрд грн цього податку.

Найбільші суми податку отримали:

  • Київ — 1,1 млрд грн,
  • Дніпропетровська — 571,9 млн грн,
  • Київська — 571,2 млн грн,
  • Одеська області — 543,7 млн гривень.
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У 2025 році податок сплачується за звітний 2024 рік. Сплачують його фізичні особи — власники:
- квартир площею понад 60 кв. м;
- будинків площею понад 120 кв. м;
- інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.

Як визначити суму

Розрахувати суму податку можна на онлайн-калькуляторі на вебпорталі ДПС.
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А переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення можна в Електронному кабінеті за наявності електронного ключа або скориставшись мобільним застосунком «Моя податкова».
У разі виявлення розбіжностей щодо нарахованої суми податку необхідно звернутися до Центрів обслуговування платників та провести звірку.
Як розраховується податок, хто звільнений від його сплати, які об’єкти нерухомості не оподатковуються — читайте за посиланням.
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Нагадаємо, Кабінет Міністрів України схвалив постанову, що започатковує створення та запуск Інформаційно-аналітичної системи об’єктів нерухомого майна для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який має реформувати правила оренди, іпотеки та квартирних черг. Йдеться про документ № 12377 «Про основні засади житлової політики», завдяки якому має стартувати масштабна житлова реформа в Україні.

Довідка Finance.ua:

  • У червні ринок оренди продовжував демонструвати значні відмінності між західними, центральними та прифронтовими регіонами.
  • У червні користувачі ще більш активно шукали нерухомість в оренду. За даними Dim. ria, зацікавленість спостерігається абсолютно у всіх областях України.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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