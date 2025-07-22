Податкова показала, скільки українці сплатили податку за нерухомість — Finance.ua

Податкова показала, скільки українці сплатили податку за нерухомість Сьогодні 10:04 — Особисті фінанси

Податкова показала, скільки українці сплатили податку за нерухомість

Протягом січня — червня 2025 року власники нерухомості сплатили майже 5,6 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Такі дані повідомила Податкова служба.

Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на 18,4%, або майже на 0,9 млрд гривень. У першому півріччі 2024 року місцеві бюджети отримали 4,7 млрд грн цього податку.

Найбільші суми податку отримали:

Київ — 1,1 млрд грн,

Дніпропетровська — 571,9 млн грн,

Київська — 571,2 млн грн,

Одеська області — 543,7 млн гривень.

Читайте також Скільки коштує подобова оренда квартир цього літа

У 2025 році податок сплачується за звітний 2024 рік. Сплачують його фізичні особи — власники:

- квартир площею понад 60 кв. м;

- будинків площею понад 120 кв. м;

- інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.

Як визначити суму

Розрахувати суму податку можна на онлайн-калькуляторі на вебпорталі ДПС

А переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення можна в Електронному кабінеті за наявності електронного ключа або скориставшись мобільним застосунком «Моя податкова».

У разі виявлення розбіжностей щодо нарахованої суми податку необхідно звернутися до Центрів обслуговування платників та провести звірку.

Як розраховується податок, хто звільнений від його сплати, які об’єкти нерухомості не оподатковуються — читайте за посиланням

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України схвалив постанову , що започатковує створення та запуск Інформаційно-аналітичної системи об’єктів нерухомого майна для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який має реформувати правила оренди, іпотеки та квартирних черг. Йдеться про документ № 12377 «Про основні засади житлової політики», завдяки якому має стартувати масштабна житлова реформа в Україні.

Довідка Finance.ua:

У червні ринок оренди продовжував демонструвати значні відмінності між західними, центральними та прифронтовими регіонами.

У червні користувачі ще більш активно шукали нерухомість в оренду. За даними Dim. ria, зацікавленість спостерігається абсолютно у всіх областях України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.