Податкова показала, скільки українці сплатили податку за нерухомість — Finance.ua

Податкова показала, скільки українці сплатили податку за нерухомість
Протягом січня — червня 2025 року власники нерухомості сплатили майже 5,6 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Такі дані повідомила Податкова служба.
Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на 18,4%, або майже на 0,9 млрд гривень. У першому півріччі 2024 року місцеві бюджети отримали 4,7 млрд грн цього податку.
Найбільші суми податку отримали:
- Київ — 1,1 млрд грн,
- Дніпропетровська — 571,9 млн грн,
- Київська — 571,2 млн грн,
- Одеська області — 543,7 млн гривень.
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У 2025 році податок сплачується за звітний 2024 рік. Сплачують його фізичні особи — власники:
- квартир площею понад 60 кв. м;
- будинків площею понад 120 кв. м;
- інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.
Як визначити суму
Розрахувати суму податку можна на онлайн-калькуляторі на вебпорталі ДПС.
А переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення можна в Електронному кабінеті за наявності електронного ключа або скориставшись мобільним застосунком «Моя податкова».
У разі виявлення розбіжностей щодо нарахованої суми податку необхідно звернутися до Центрів обслуговування платників та провести звірку.
Як розраховується податок, хто звільнений від його сплати, які об’єкти нерухомості не оподатковуються — читайте за посиланням.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України схвалив постанову, що започатковує створення та запуск Інформаційно-аналітичної системи об’єктів нерухомого майна для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який має реформувати правила оренди, іпотеки та квартирних черг. Йдеться про документ № 12377 «Про основні засади житлової політики», завдяки якому має стартувати масштабна житлова реформа в Україні.
Довідка Finance.ua:
- У червні ринок оренди продовжував демонструвати значні відмінності між західними, центральними та прифронтовими регіонами.
- У червні користувачі ще більш активно шукали нерухомість в оренду. За даними Dim. ria, зацікавленість спостерігається абсолютно у всіх областях України.
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