Скільки коштує подобова оренда квартир цього літа — Finance.ua

Скільки коштує подобова оренда квартир цього літа
У червні 2025 року Одеса очолила рейтинг серед обласних центрів України за попитом на подобову оренду квартир. Як свідчать дані платформи OLX, у розпал туристичного сезону у місті суттєво зросла як активність користувачів, так і ціни.
Медіанна вартість подобової оренди однокімнатки в Одесі зросла на 50% порівняно з попереднім роком — до 1500 гривень на добу. Це найвищий показник зростання серед усіх міст України.
Одеса також стала лідером за кількістю відгуків на оголошення, випередивши Київ, Львів, Дніпро та Харків. У порівнянні з червнем 2024 року кількість звернень до орендодавців в Одесі зросла на 67%.
Також позитивну динаміку показали Тернопіль (+39%) та Черкаси (+30%).
Читайте також
Водночас у більшості обласних центрів попит на подобову оренду знизився:
- Полтава: -60%;
- Запоріжжя: -44%;
- Київ: -43%;
- Дніпро: -36%;
- Харків: -27%.
Пропозиція на ринку
У червні кількість оголошень у Одесі зросла на 91%, перевищивши показники Києва на 41%. Незначне зростання також зафіксоване в Запоріжжі, Черкасах та Житомирі (близько 13%).
У більшості інших міст обсяг пропозиції залишився стабільним.
Читайте також
Тенденції літа 2025
Попри активність в окремих регіонах, загальна ситуація на ринку подобової оренди влітку 2025 року показує змішані тенденції. У більшості міст ціни стабільні — на рівні 800−1000 гривень за добу.
Водночас Полтава стала другою за темпами зростання цін після Одеси: там вартість подобових квартир зросла на 38% (до 900 грн/доба), однак попит знизився.
Поділитися новиною