Скільки коштує подобова оренда квартир цього літа — Finance.ua
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Скільки коштує подобова оренда квартир цього літа

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Скільки коштує подобова оренда квартир цього літа
Скільки коштує подобова оренда квартир цього літа
У червні 2025 року Одеса очолила рейтинг серед обласних центрів України за попитом на подобову оренду квартир. Як свідчать дані платформи OLX, у розпал туристичного сезону у місті суттєво зросла як активність користувачів, так і ціни.
Медіанна вартість подобової оренди однокімнатки в Одесі зросла на 50% порівняно з попереднім роком — до 1500 гривень на добу. Це найвищий показник зростання серед усіх міст України.
Одеса також стала лідером за кількістю відгуків на оголошення, випередивши Київ, Львів, Дніпро та Харків. У порівнянні з червнем 2024 року кількість звернень до орендодавців в Одесі зросла на 67%.
Також позитивну динаміку показали Тернопіль (+39%) та Черкаси (+30%).
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Водночас у більшості обласних центрів попит на подобову оренду знизився:
  • Полтава: -60%;
  • Запоріжжя: -44%;
  • Київ: -43%;
  • Дніпро: -36%;
  • Харків: -27%.

Пропозиція на ринку

У червні кількість оголошень у Одесі зросла на 91%, перевищивши показники Києва на 41%. Незначне зростання також зафіксоване в Запоріжжі, Черкасах та Житомирі (близько 13%).
У більшості інших міст обсяг пропозиції залишився стабільним.
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Тенденції літа 2025

Попри активність в окремих регіонах, загальна ситуація на ринку подобової оренди влітку 2025 року показує змішані тенденції. У більшості міст ціни стабільні — на рівні 800−1000 гривень за добу.
Водночас Полтава стала другою за темпами зростання цін після Одеси: там вартість подобових квартир зросла на 38% (до 900 грн/доба), однак попит знизився.
За матеріалами:
Фокус
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