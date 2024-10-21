Доступна іпотека для переселенців: названо основні умови — Finance.ua

Доступна іпотека для переселенців: названо основні умови Сьогодні 14:02 — Нерухомість

Доступна іпотека для переселенців: названо основні умови

В Україні працює програма доступного іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Проєкт реалізується Мінреінтеграції та Держмолодьжитлом за фінансової підтримки Уряду Німеччини через Кредитну установу для відбудови (KfW).

Що треба знати

Основні умови іпотеки у межах цієї програми:

найнижча в Україні ставка — лише 3% річних;

кредит видається на строк до 30 років, при цьому позика має бути сплачена до 65-річчя позичальника;

початковий внесок від 6% вартості житла.

Серед інших важливих умов — об’єктом кредитування може бути квартира або будинок, які введені в експлуатацію не більш ніж 50 років тому або ж реконструйовані не більш ніж 35 років тому.

Якщо ви стали переможцем відбору, у вас буде щонайменше 30 календарних днів, щоб знайти житло і підготувати всі документи. Обрати квартиру або будинок можна по всій території України, крім ТОТ та територій, на яких ведуться активні бойові дії.

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«Ви маєте укласти попередній договір у нотаріальній формі із продавцем житла. У цьому договорі мають бути включені всі характеристики житла, його договірна вартість, порядок розрахунків та дата укладення основного договору. Цей документ разом із іншими необхідно подати для отримання кредиту.

Платоспроможність

Важливо підтвердити, що ви маєте офіційно підтверджені доходи, та зможете погашати кредит. Для розрахунку враховуються всі доходи повнолітніх членів сім’ї.

При цьому після сплати щомісячного внеску у вас має залишитися сума, не менша прожиткового мінімуму на кожного члена сім’ї.

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