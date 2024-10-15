ВПО можуть оформити житлову субсидію без реєстрації за місцем проживання — Finance.ua

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ВПО можуть оформити житлову субсидію без реєстрації за місцем проживання

Особисті фінанси
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ВПО можуть оформити житлову субсидію без реєстрації за місцем проживання
ВПО можуть оформити житлову субсидію без реєстрації за місцем проживання
Внутрішньо переміщені особи можуть отримати житлові субсидії, навіть без реєстрації за місцем проживання, якщо їх витрати на комунальні послуги перевищують обов’язковий платіж.
Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.

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«Внутрішні переселенці, які не зареєстровані, але фактично проживають у квартирі чи будинку, теж мають право подати заяву на субсидію», — зазначив Фролов.
За його словами, житлова субсидія надається родинам, у яких витрати на комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.
«Тому якщо сума платіжок вище обов’язкового платежу, ви можете потенційно отримати субсидію», — наголосив нардеп.

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Він наголосив, що при призначенні житлової субсидії до сукупного доходу не враховується допомога на проживання ВПО.
Інфографіка: Павло Фролов
Інфографіка: Павло Фролов
Для подачі заяви на субсидію можна:
  • звернутись до одного з держорганів: Сервісного центру Пенсійного фонду України, ЦНАП або уповноваженої посадової особи місцевої влади;
  • оформити субсидію онлайн — на порталі Дія, веб-порталі електронних послуг та мобільному додатку ПФУ.
Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні нараховують житлові субсидії на опалювальний сезон відповідно до нового порядку. Тепер субсидія за жовтень враховуватиметься за 15 днів незалежно від точної дати початку опалювального сезону.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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