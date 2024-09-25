З 1 жовтня зміняться правила нарахування субсидії — Finance.ua

З 1 жовтня зміняться правила нарахування субсидії Сьогодні 14:31 — Особисті фінанси

З 1 жовтня зміняться правила нарахування субсидії

З 1 жовтня в Україні нараховуватимуть житлові субсидії на опалювальний сезон відповідно до нового порядку.

Відтепер субсидія за жовтень враховуватиметься за 15 днів незалежно від точної дати початку опалювального сезону, повідомляє 24 канал.

Таким чином субсидію за жовтень нараховуватимуть, спираючись на початок опалювального сезону в більшості українських міст. А також отримувачі субсидії продовжуватимуть і надалі отримувати допомогу.

«У зв’язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги, Пенсійний фонд проведе перерахунок субсидій. Це буде зроблено з урахуванням початку опалювального сезону і зростання витрат на комунальні платежі», — сказано в повідомленні.

Для отримання житлової субсидії українці повинні звернутися із заявою до Пенсійного фонду або центру надання адміністративних послуг, або подати заяву через платформу Дія.

Довідка Finance.ua:

Згідно з чинним законодавством, субсидія не надається, якщо будь-хто з членів домогосподарства або їх родичі протягом 12 місяців до місяця звернення здійснили покупку на суму понад 50 000 гривень.

Це може бути як одноразова покупка товару довгострокового вжитку, так і оплата послуг або робіт на таку ж суму.



Українці можуть самостійно перевірити, чи надана житлова субсидія, на порталі Пенсійного фонду України.



Socportal За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.