Рейтинг міст за ціною на первинному ринку житла — Finance.ua

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Рейтинг міст за ціною на первинному ринку житла

Нерухомість
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Рейтинг міст за ціною на первинному ринку житла
Рейтинг міст за ціною на первинному ринку житла
Нерухомість на первинному ринку за останні пів року майже в кожному регіоні України зросла в ціні. А темпи введення житла в експлуатацію в порівнянні з минулим роком збільшилися в півтора рази.
Про це повідомляють аналітики ЛУН.
Найдорожчим містом у країні для первинного ринку залишається Львів. Більше того, за останні пів року вартість квадратного метра там зросла на 6%, і сьогодні в середньому становить 57 000 грн за квадратний метр.
Найбільший ріст цін за 6 місяців показав Ужгород — 13%. Вартість квадратного метра первинки тут становить 49 000 грн, і таким чином найменший обласний центр в Україні — Ужгород — на третьому місці за вартістю житла в країні. Станом на зараз у місті в продажу 71 черга житлових комплексів, тоді як у Києві 341. За даними міського голови, за час війни чисельність населення в Ужгороді збільшилася на 35%. Власне, це і є причиною будівельного буму та різкого збільшення ціни на первинці.
Київ з цінами на первинку за останні пів року виріс на 10% і займає друге місце в рейтингу, поступившись Львову. Медіанна вартість квадратного метра тут складає 54 000 грн.
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Ціни в Дніпрі також зросли на 6% за 6 місяців. Дніпро все ще залишається містом-хабом для внутрішньо переміщених осіб із прифронтових регіонів. У середньому квадратний метр на первинці тут становить 45 000 грн.
А ось інші міста, наближені до лінії фронту, дешевшають. Ймовірна причина цього — гірша економічна ситуація в регіоні, менша кількість робочих місць, що робить їх менш привабливими як для релокації, так і для інтенсивного будівництва нового житла. Наприклад, вартість первинки в Запоріжжі знизилася на 11% за останні 6 місяців і становить 26 000 грн за квадратний метр, що майже вдвічі менше, ніж в Ужгороді і однаково з ціною в Сумах.

Рейтинг міст за ціною на первинці у жовтні 2024 року:

  • Львів — 57 000 грн (+6%);
  • Київ — 54 000 грн (+10%);
  • Ужгород — 49 000 грн (+13%);
  • Дніпро — 45 000 грн (+6%);
  • Вінниця — 41 000 грн (+11%);
  • Кропивницький — 41 000 грн (-6%);
  • Одеса — 40 000 грн (+5%);
  • Чернівці — 40 000 грн (+8%);
  • Полтава — 34 000 грн (+3%);
  • Івано-Франківськ — 34 000 грн (+10%);
  • Рівне — 37 000 грн (+12%);
  • Луцьк — 37 000 грн (+11%);
  • Житомир — 30 000 грн (+4%);
  • Черкаси — 30 000 грн (+9%);
  • Харків — 29 000 грн (+4%);
  • Тернопіль — 29 000 грн (+4%);
  • Чернігів — 29 000 грн (+1%);
  • Миколаїв — 28 000 грн (+4%);
  • Хмельницький — 27 000 грн (+7%);
  • Суми — 26 000 грн (без змін);
  • Запоріжжя — 26 000 грн (-11%).

Довідка Finance.ua:

  • за даними OLX Нерухомість, протягом дев’яти місяців 2024 року майже у всій Україні відбувалось зростання цін на однокімнатні квартири;
  • українці купують все більше квартир і будинків у Польщі;
  • за даними M2bomber, у Києві на вторинному ринку нерухомості спостерігається тенденція до зниження цін — за останні пів року вони зменшилися на 2,36%.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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