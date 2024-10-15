Українці купують все більше квартир і будинків у Польщі — Finance.ua

Українці купують все більше квартир і будинків у Польщі Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Українці купують все більше квартир і будинків у Польщі

Українці купують все більше квартир і будинків у Польщі.

Як пише PolskieRadio24. pl, про це свідчать дані дослідницької групи Openfield.

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У 2024 році понад 67% респондентів, які приїхали до Польщі у зв’язку з військовими діями, винаймали квартиру. У дослідженні 2023 року це було майже 60% респондентів, а у 2022 році — 27,6%. У групі довоєнних іммігрантів, тобто осіб, які приїхали до Польщі переважно з метою роботи, понад 56% респондентів проживали в орендованій квартирі чи будинку, а понад 15% заявляли, що мають власну квартиру чи будинок.

У дослідженні 2022 року менше 9% іммігрантів мали власну нерухомість. У випадку біженців цей відсоток у 2024 році становив 0,6% (у 2023 році — 1,4% та 0% у 2022 році). У 2024 році — 67,5% біженці проживали в орендованих квартирах або будинках, 14,3% в орендованому приміщенні 4,5% в гуртожитку, стільки ж у гостях у польській родині, а 3,2% в готелі чи пансіонаті.

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За останні два роки відсоток українців, які влаштовуються на оплачувану роботу в Польщі, зріс. Так, у 2022 році приблизно 30% почали працювати. У 2023 році цей відсоток зріс до понад 50%, а у 2024 році — до понад 64%. Серед вимушених переселенців також зменшилася частка осіб, які не працювали та не мають наміру працювати (з 14,5% у 2022 році, 8,2% у 2023 році до 3,9% у 2024 році).

Респонденти з групи іммігрантів, яких запитали про середньомісячні витрати домогосподарства, повідомили про 4499 злотих, а середній місячний чистий дохід однієї особи становив 3807 злотих. У випадку біженців ці суми становили відповідно 4432 злотих і 3749 злотих.

Згідно з дослідженнями, нині лише 3% біженців з України не можуть спілкуватися польською мовою. Два роки тому понад 20 відсотків опитаних стверджували, що не знають польської мови.

«У нинішньому випуску зросла частка біженців, які декларують знання польської мови на рівні B1 (з 5,7% у 2022 році, 23,4% у 2023 році до майже 28% у 2024 році), тобто на середньому рівні, що дозволяє базове спілкування. Серед громадян Українці, які приїхали до Польщі переважно з метою роботи, понад 76% респондентів заявили, що володіють польською мовою на хорошому чи дуже хорошому рівні», — зазначають науковці Openfield.

Нагадаємо, минулого року українські громадяни активно брали кредити на нерухомість у Польщі. У 2023 році понад 2 тисячі українців скористалися державною програмою на придбання першого житла. Проте наразі банки припинили приймати заявки на кредити під 2% річних.

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