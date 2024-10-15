Українці купують все більше квартир і будинків у Польщі — Finance.ua

Українці купують все більше квартир і будинків у Польщі
Українці купують все більше квартир і будинків у Польщі.
Як пише PolskieRadio24. pl, про це свідчать дані дослідницької групи Openfield.
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У 2024 році понад 67% респондентів, які приїхали до Польщі у зв’язку з військовими діями, винаймали квартиру. У дослідженні 2023 року це було майже 60% респондентів, а у 2022 році — 27,6%. У групі довоєнних іммігрантів, тобто осіб, які приїхали до Польщі переважно з метою роботи, понад 56% респондентів проживали в орендованій квартирі чи будинку, а понад 15% заявляли, що мають власну квартиру чи будинок.
У дослідженні 2022 року менше 9% іммігрантів мали власну нерухомість. У випадку біженців цей відсоток у 2024 році становив 0,6% (у 2023 році — 1,4% та 0% у 2022 році). У 2024 році — 67,5% біженці проживали в орендованих квартирах або будинках, 14,3% в орендованому приміщенні 4,5% в гуртожитку, стільки ж у гостях у польській родині, а 3,2% в готелі чи пансіонаті.
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За останні два роки відсоток українців, які влаштовуються на оплачувану роботу в Польщі, зріс. Так, у 2022 році приблизно 30% почали працювати. У 2023 році цей відсоток зріс до понад 50%, а у 2024 році — до понад 64%. Серед вимушених переселенців також зменшилася частка осіб, які не працювали та не мають наміру працювати (з 14,5% у 2022 році, 8,2% у 2023 році до 3,9% у 2024 році).
Респонденти з групи іммігрантів, яких запитали про середньомісячні витрати домогосподарства, повідомили про 4499 злотих, а середній місячний чистий дохід однієї особи становив 3807 злотих. У випадку біженців ці суми становили відповідно 4432 злотих і 3749 злотих.
Згідно з дослідженнями, нині лише 3% біженців з України не можуть спілкуватися польською мовою. Два роки тому понад 20 відсотків опитаних стверджували, що не знають польської мови.
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«У нинішньому випуску зросла частка біженців, які декларують знання польської мови на рівні B1 (з 5,7% у 2022 році, 23,4% у 2023 році до майже 28% у 2024 році), тобто на середньому рівні, що дозволяє базове спілкування. Серед громадян Українці, які приїхали до Польщі переважно з метою роботи, понад 76% респондентів заявили, що володіють польською мовою на хорошому чи дуже хорошому рівні», — зазначають науковці Openfield.
Нагадаємо, минулого року українські громадяни активно брали кредити на нерухомість у Польщі. У 2023 році понад 2 тисячі українців скористалися державною програмою на придбання першого житла. Проте наразі банки припинили приймати заявки на кредити під 2% річних.
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