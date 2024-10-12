Скільки коштує квадрат на столичній «вторинці» (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки коштує квадрат на столичній «вторинці» (інфографіка)

Нерухомість
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Скільки коштує квадрат на столичній «вторинці» (інфографіка)
Скільки коштує квадрат на столичній «вторинці» (інфографіка)
У Києві на вторинному ринку нерухомості спостерігається тенденція до зниження цін — за останні пів року вони зменшилися на 2,36%.
Про це свідчать дані профільного порталу M2bomber.

Скільки коштує квадрат

У жовтні 2024 року вартість нерухомості за «квадрат» однокімнатних квартир становить 54 тис. грн. Саме з такою ціною найбільше оголошень про продаж нерухомості (7,9%).

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Серед найдешевшого сегмента найменше оголошень (0,2%) з цінами на основі вартості «квадрата» у 12 тис. грн, 15 тис. грн та 18 тис. грн.
Скільки коштує квадрат на столичній «вторинці» (інфографіка)
У різних районах столиці ціна за «квадрат» коливається від середніх 47,53 тис. грн до 93,67 тис. грн. Різниця між найдорожчим і найдешевшим сягає 52,74 тис. грн.

Де найдешевше

Найбюджетніше житло в:
  • Деснянському районі — 47,53 тис. грн за квадратний метр;
  • Дарницькому — 51,91 тис. грн;
  • Святошинському — 53,95 тис. грн;
  • Солом’янському — 56,58 тис. грн;
  • Дніпровському — 57,1 тис. грн;
  • Оболонському — 57,69 тис. грн;
  • Подільському — 57,98 тис. грн;
  • Голосіївському — 58,94 тис. грн.
Найдорожчі квартири — у Печерському районі, де 1 кв. м коштує в середньому 93,67 тис. грн, а також у Шевченківському — 77,16 тис. грн.
Скільки коштує квадрат на столичній «вторинці» (інфографіка)
За останні шість місяців року ціна «вторинки» впала на 1,388 тис. грн — із середніх 58,73 тис. грн до 57,34 тис. грн. За місяць ціна знизилась на 0,9%, або 519 грн. Раніше «квадрати» у столиці дорожчали.
Нагадаємо, інвестиції в нерухомість іноземних держав можуть бути вигідними залежно від низки факторів, таких як економічна стабільність, рівень розвитку ринку нерухомості, попит на оренду та прогнози зростання вартості.
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За матеріалами:
Novyny.live
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