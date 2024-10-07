У нерухомість яких країн вигідно інвестувати — Finance.ua

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У нерухомість яких країн вигідно інвестувати

Нерухомість
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У нерухомість яких країн вигідно інвестувати
У нерухомість яких країн вигідно інвестувати
Інвестиції в нерухомість іноземних держав можуть бути вигідними залежно від низки факторів, таких як економічна стабільність, рівень розвитку ринку нерухомості, попит на оренду та прогнози зростання вартості.
Про це сказано в статті Finance.ua Інвестиції в закордонну нерухомість: як це працює. Та як заробити.

Які часто вважаються вигідними для інвестицій у нерухомість

Іспанія

Іспанія залишається популярним напрямком для інвесторів завдяки стабільному попиту на оренду, особливо в туристичних регіонах, таких як Барселона, Мадрид та узбережжя Коста-Брава.
У цій країні високий попит на короткострокову оренду серед туристів. Діють програми отримання посвідки на проживання через інвестиції. Щодо цін, то в Іспанії можна знайти об’єкти нерухомості вартістю від 100 тис. євро у менш популярних регіонах.

Португалія

Португалія відома своєю інвестиційною програмою «Золота віза», яка дозволяє отримати дозвіл на проживання у разі інвестуванні в нерухомість від 280 тис. євро.
Популярними серед інвесторів є Лісабон і Порту через стабільне зростання вартості нерухомості та великий попит на оренду.
Ціни на нерухомість у Португалії зростають, але ще залишаються відносно доступними порівняно з іншими європейськими країнами.

Грузія

Відсутність податків на нерухомість для іноземців й низькі ціни на житло роблять Грузію дуже привабливою для інвесторів. Тбілісі та Батумі є популярними для інвестицій завдяки туризму, що зростає, та попиту на оренду.
Квартиру у Грузії можна придбати за 30−50 тис. доларів, що робить цей ринок доступним для початкових інвестицій.

Чорногорія

Чорногорія популярна для інвесторів завдяки туристичному сектору, що зростає, і програмі інвестиційного громадянства.
Південне узбережжя (Будва, Котор) пропонує вигідні умови для короткострокової оренди серед туристів. У Чорногорії доступна нерухомість від 50 тис. євро у невеликих містах і від 100 тис. євро у курортних зонах.

Туреччина

Туреччина пропонує програму громадянства через інвестиції для тих, хто купує нерухомість на суму від 400 тис. доларів.
Стамбул і Анталія — популярні міста серед інвесторів через високий попит на житло і можливість отримання доходу від оренди.
Вартість нерухомості в Туреччині залишається відносно низькою — від 70 тис. доларів за квартири у курортних містах.

Таїланд

У Таїланді високий туристичний потік і стабільний попит на короткострокову оренду, особливо в таких містах, як Бангкок і Пхукет. У країні розвинена інфраструктура та відносно доступні ціни на житло. Нерухомість у популярних туристичних місцях можна придбати від 100 тис. доларів.

ОАЕ (Дубай)

ОАЕ — один із найбільш розвинених ринків нерухомості у світі, з низькими податками та високим попитом на оренду серед туристів та бізнесменів. Там високий потенціал для приросту капіталу та отримання доходу від оренди, особливо у Дубаї.
Нерухомість у Дубаї можна придбати за цінами від 200 тис. доларів і вище, залежно від розташування та класу об’єкта.

США

США мають стабільний ринок нерухомості, особливо у великих містах, таких як Нью-Йорк, Лос-Анджелес та Маямі.
У Сполучених Штатах високий попит на оренду в містах з активною економікою і туристичною привабливістю.
Для інвестицій у якісну нерухомість в мегаполісах вам знадобиться від 200 тис. до 1 млн доларів і більше.

Велика Британія

Лондон є одним із найбільш привабливих ринків нерухомості у світі завдяки своїй стабільності та попиту на оренду серед студентів, бізнесменів та туристів.
Ціни на житло у Лондоні високі, з середньою вартістю від 300 тис. фунтів стерлінгів до кількох мільйонів за елітні об’єкти.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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