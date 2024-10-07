У нерухомість яких країн вигідно інвестувати — Finance.ua

У нерухомість яких країн вигідно інвестувати Сьогодні 19:00 — Нерухомість

У нерухомість яких країн вигідно інвестувати

Інвестиції в нерухомість іноземних держав можуть бути вигідними залежно від низки факторів, таких як економічна стабільність, рівень розвитку ринку нерухомості, попит на оренду та прогнози зростання вартості.

Які часто вважаються вигідними для інвестицій у нерухомість

Іспанія

Іспанія залишається популярним напрямком для інвесторів завдяки стабільному попиту на оренду, особливо в туристичних регіонах, таких як Барселона, Мадрид та узбережжя Коста-Брава.

У цій країні високий попит на короткострокову оренду серед туристів. Діють програми отримання посвідки на проживання через інвестиції. Щодо цін, то в Іспанії можна знайти об’єкти нерухомості вартістю від 100 тис. євро у менш популярних регіонах.

Португалія

Португалія відома своєю інвестиційною програмою «Золота віза», яка дозволяє отримати дозвіл на проживання у разі інвестуванні в нерухомість від 280 тис. євро.

Популярними серед інвесторів є Лісабон і Порту через стабільне зростання вартості нерухомості та великий попит на оренду.

Ціни на нерухомість у Португалії зростають, але ще залишаються відносно доступними порівняно з іншими європейськими країнами.

Грузія

Відсутність податків на нерухомість для іноземців й низькі ціни на житло роблять Грузію дуже привабливою для інвесторів. Тбілісі та Батумі є популярними для інвестицій завдяки туризму, що зростає, та попиту на оренду.

Квартиру у Грузії можна придбати за 30−50 тис. доларів, що робить цей ринок доступним для початкових інвестицій.

Чорногорія

Чорногорія популярна для інвесторів завдяки туристичному сектору, що зростає, і програмі інвестиційного громадянства.

Південне узбережжя (Будва, Котор) пропонує вигідні умови для короткострокової оренди серед туристів. У Чорногорії доступна нерухомість від 50 тис. євро у невеликих містах і від 100 тис. євро у курортних зонах.

Туреччина

Туреччина пропонує програму громадянства через інвестиції для тих, хто купує нерухомість на суму від 400 тис. доларів.

Стамбул і Анталія — популярні міста серед інвесторів через високий попит на житло і можливість отримання доходу від оренди.

Вартість нерухомості в Туреччині залишається відносно низькою — від 70 тис. доларів за квартири у курортних містах.

Таїланд

У Таїланді високий туристичний потік і стабільний попит на короткострокову оренду, особливо в таких містах, як Бангкок і Пхукет. У країні розвинена інфраструктура та відносно доступні ціни на житло. Нерухомість у популярних туристичних місцях можна придбати від 100 тис. доларів.

ОАЕ (Дубай)

ОАЕ — один із найбільш розвинених ринків нерухомості у світі, з низькими податками та високим попитом на оренду серед туристів та бізнесменів. Там високий потенціал для приросту капіталу та отримання доходу від оренди, особливо у Дубаї.

Нерухомість у Дубаї можна придбати за цінами від 200 тис. доларів і вище, залежно від розташування та класу об’єкта.

США

США мають стабільний ринок нерухомості, особливо у великих містах, таких як Нью-Йорк, Лос-Анджелес та Маямі.

У Сполучених Штатах високий попит на оренду в містах з активною економікою і туристичною привабливістю.

Для інвестицій у якісну нерухомість в мегаполісах вам знадобиться від 200 тис. до 1 млн доларів і більше.

Велика Британія

Лондон є одним із найбільш привабливих ринків нерухомості у світі завдяки своїй стабільності та попиту на оренду серед студентів, бізнесменів та туристів.

Ціни на житло у Лондоні високі, з середньою вартістю від 300 тис. фунтів стерлінгів до кількох мільйонів за елітні об’єкти.

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