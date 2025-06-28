Де у США доведеться найбільше та найменше заплатити за оренду однокімнатного житла — Finance.ua

Де у США доведеться найбільше та найменше заплатити за оренду однокімнатного житла Сьогодні 21:11 — Нерухомість

Де у США доведеться найбільше та найменше заплатити за оренду однокімнатного житла

Традиційно, що в США Північно-східне та Західне узбережжя є дорожчими на ринку нерухомості через густоту населення та економічні можливості. А от внутрішні регіони пропонують покупцям більш доступні варіанти.

Яка статистика щодо медіанної ціни на 1-кімнатну квартиру у різних містах США, передає портал Zumper.

Які міста США найдорожчі для оренди

Відповідно до даних, найдорожчим містом для оренди житла є Нью-Йорк, де медіанна оренда 1-кімнатної квартири сягає аж 4 620 доларів на місяць.

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Друге місце посідає Сан-Франциско — 3 300 доларів, що робить місто дорогим на Західному узбережжі.

Джерсі-Сіті займає у рейтингу третє місце з ціною в майже 3 тисячі доларів за оренду.

Наступними по списку йдуть міста, такі як:

Бостон — 2 880 доларів;

Маямі — 2 700 доларів;

Сан-Хосе — 2 660 доларів;

Арлінгтон — 2 490 доларів;

Вашингтон, округ Колумбія та Лос-Анджелес — 2 300 доларів;

Сан-Дієго — 2 280 доларів.

«Річ у тім, що зростання цін у популярних містах, таких як Нью-Йорк та Сан-Франциско, пов’язано з інфляцією та попитом на якісне житло. І в найближчі місяці розрив між найдорожчими й найдешевшими ринками може ще більше збільшитися», — пояснюється у виданні.

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Вартість лише однієї оренди в Нью-Йорку дорівнюватиме оренді майже 6 квартир в місті Акроні, штат Огайо.

У яких містах ціни на оренду найнижчі

Найдешевшим ринком нерухомості є місто Акрон, штат Огайо. Тут ціна за оренду становить лише 750 доларів на місяць.

Друге місце посідає Вічіта, штат Канзас, з 770 доларами за оренду.

Водночас третє місто у рейтингу найдешевших посідає Шривпорт, штат Луїзіана, з 800 доларами за оренду.

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Тобто дешеві ринки, як-от Акрон, залишаються стабільними, адже приваблюють тих, хто шукає економію.

Крім того, цьогоріч ринок нерухомості США змінюється не на користь покупців, адже вартість оренди росте швидше за самі зарплати американців.

У таких містах, як Оклахома-Сіті, Ель-Пасо, Лінкольн, Небраска, Тусон, Де-Мойн, Вінстон-Сейлем та Альбукерке, ціна за оренду варіюється від 890 доларів до 930 доларів.

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