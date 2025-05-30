Скільки заробляють європейці на нерухомості в різних країнах — Finance.ua
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Скільки заробляють європейці на нерухомості в різних країнах

Нерухомість
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Скільки заробляють європейці на нерухомості в різних країнах
Скільки заробляють європейці на нерухомості в різних країнах
За даними Євростату (служби Євросоюзу, що займається збором статистичної інформації по країнах-членах ЄС), рентабельність інвестицій у нерухомість Європи коливається в середньому від 3% до 8% залежно від країни та типу об’єкта.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
Так, у Німеччині середня рентабельність оренди становить близько 4%, а в Іспанії такий показник може досягати 6−7%. Приріст капіталу теж значно варіюється. У країнах Східної Європи, таких як Чехія та Польща, ціни на нерухомість зростають швидше.
Якщо порівнювати дохідність в різних країнах Європи, показники будуть такими:
  • Німеччина: 4% (дохід від оренди), 3−5% (загальний приріст капіталу через підвищення собівартості);
  • Франція: 3−5% (оренда), 2−4% (приріст капіталу);
  • Іспанія: 6−7% (оренда), 5−8% (приріст капіталу);
  • Польща: 5−7% (оренда), 6−10% (приріст капіталу).
Скільки заробляють європейці на нерухомості в різних країнах
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Різниця є. І особливо вона помітна в перерахунку на довгострокову перспективу. Зрозуміло, що на прибутковість вкладень в нерухомість впливає і економічна ситуація в країнах, і попит на житло, і навіть законодавство.
Детальніше про дохідність інвестицій у нерухомість різного типу читайте у статті за посиланням.
Також нагадаємо, що ціни на житло в Україні продовжують поступово зростати, але темпи підвищення менші, ніж загальна інфляція. За даними Держстату, ціни на квартири у першому кварталі 2025 року в порівнянні з аналогічним кварталом минулого року зросли на 11,2%. Водночас річна інфляція в березні сягнула 14,6%.
Війна та економічна нестабільність трансформували попит на нерухомість в Україні, а нові тренди створили унікальні можливості для заробітку. Власники житла й інвестори можуть отримувати прибуток через оренду, перепродаж нерухомості або навіть суборенду комерційних приміщень. Про чотири варіанти, як заробляти на нерухомості в Україні — розповіли тут.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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