Як заробляти на нерухомості в Україні — чотири варіанти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як заробляти на нерухомості в Україні — чотири варіанти

Нерухомість
76
Як заробляти на нерухомості в Україні — чотири варіанти
Як заробляти на нерухомості в Україні — чотири варіанти
У 2025 році ринок нерухомості в Україні кардинально змінюється. Війна та економічна нестабільність трансформували попит, а нові тренди створили унікальні можливості для заробітку. Власники житла й інвестори можуть отримувати прибуток через оренду, перепродаж нерухомості або навіть суборенду комерційних приміщень.
Експерти АН «РІЕЛ» виділили кілька ключових стратегій, які допоможуть заробити на нерухомості в Україні.

1. Фліпінг: купівля та перепродаж житла

Фліпінг — це класична схема, коли ви купуєте квартиру за вигідною ціною, вкладаєте кошти в ремонт і продаєте значно дорожче.
Як зробити успішний фліпінг
  • Обирайте ліквідну нерухомість — малогабаритні квартири в популярних районах мають найбільший попит.
  • Робіть косметичний ремонт — стильний, але бюджетний, без зайвих витрат.
  • Враховуйте витрати — окрім вартості житла, прораховуйте податки, оформлення документів і час на продаж.
Переваги
  • Високий прибуток — 15−40% від вкладених коштів.
  • Швидкий обіг грошей — продаж можливий вже через 3−6 місяців.
Мінуси
  • Ризики падіння ринку — за невдалого моменту можна продати нерухомість дешевше, ніж купили.
  • Витрати на ремонт можуть зрости через зміну цін на матеріали.

2. Довгострокова та подобова оренда

Оренда — це один із найпопулярніших способів отримання пасивного доходу. У 2025 році зростає попит на житло у великих містах, особливо серед внутрішньо переміщених осіб, молодих спеціалістів та іноземців.
Що вигідніше — довгострокова чи подобова оренда
Довгострокова оренда
  • Менше клопоту — укладаєте договір, отримуєте стабільний дохід.
  • Дохід — нижчий, але прогнозований.
  • Мінімальний ризик псування майна.

Читайте також: Скільки треба працювати, щоб накопичити на квартиру для вашої сім’ї

Подобова оренда
  • Прибуток — удвічі-втричі вищий, ніж у довгостроковій оренді.
  • Потрібно активно керувати процесом — прибирати, заселяти гостей.
  • Високий ризик простою — важливо правильно рекламувати житло.

3. Інвестування в новобудови

Купівля квартири на етапі котловану дозволяє заощадити до 50% вартості, а після введення будинку в експлуатацію ціна значно зростає.
Як інвестувати вигідно
  • Вибирайте перевіреного забудовника — досліджуйте його попередні проєкти.
  • Обирайте популярні локації — райони з розвиненою інфраструктурою завжди дорожчають.
  • Аналізуйте плани забудовника — чи буде житло комфортним для майбутніх мешканців.
Плюси
  • Мінімальний ризик втрати коштів, якщо забудовник надійний.
  • Прибуток від 30% і вище після введення будинку в експлуатацію.
Мінуси
  • Довге замороження грошей — потрібно чекати 1−2 роки на завершення будівництва.
  • Ризик недобудови — якщо забудовник ненадійний.
Читайте також

4. Суборенда комерційної нерухомості

Суборенда — це оренда приміщень із подальшою їхньою здачею іншим людям за вищу ціну.
Як це працює
  • Орендуєте приміщення за низькою ціною.
  • Ділимо його на маленькі офіси, студії, капсульний готель.
  • Здаєте площу дрібними частинами, отримуючи дохід у 2−3 рази вищий.
Приклад
Орендувавши 100 кв. м у центрі Києва за 50 000 грн/місяць, можна розбити його на 10 міні-офісів і здати кожен по 10 000 грн, отримавши 100 000 грн доходу.

5. Купівля нерухомості для бізнесу

Власники бізнесу можуть заробляти на приміщеннях, відкриваючи власні офіси, магазини, склади.
Популярні варіанти
  • Коворкінги — попит на гнучкі офісні простори зростає.
  • Міні-готелі — підвищений інтерес серед туристів і відряджених працівників.
  • Оренда складів — інтернет-магазини та логістичні компанії шукають приміщення.
За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems