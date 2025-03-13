Як заробляти на нерухомості в Україні — чотири варіанти
У 2025 році ринок нерухомості в Україні кардинально змінюється. Війна та економічна нестабільність трансформували попит, а нові тренди створили унікальні можливості для заробітку. Власники житла й інвестори можуть отримувати прибуток через оренду, перепродаж нерухомості або навіть суборенду комерційних приміщень.
Експерти АН «РІЕЛ» виділили кілька ключових стратегій, які допоможуть заробити на нерухомості в Україні.
1. Фліпінг: купівля та перепродаж житла
Фліпінг — це класична схема, коли ви купуєте квартиру за вигідною ціною, вкладаєте кошти в ремонт і продаєте значно дорожче.
Як зробити успішний фліпінг
- Обирайте ліквідну нерухомість — малогабаритні квартири в популярних районах мають найбільший попит.
- Робіть косметичний ремонт — стильний, але бюджетний, без зайвих витрат.
- Враховуйте витрати — окрім вартості житла, прораховуйте податки, оформлення документів і час на продаж.
Переваги
- Високий прибуток — 15−40% від вкладених коштів.
- Швидкий обіг грошей — продаж можливий вже через 3−6 місяців.
Мінуси
- Ризики падіння ринку — за невдалого моменту можна продати нерухомість дешевше, ніж купили.
- Витрати на ремонт можуть зрости через зміну цін на матеріали.
2. Довгострокова та подобова оренда
Оренда — це один із найпопулярніших способів отримання пасивного доходу. У 2025 році зростає попит на житло у великих містах, особливо серед внутрішньо переміщених осіб, молодих спеціалістів та іноземців.
Що вигідніше — довгострокова чи подобова оренда
Довгострокова оренда
- Менше клопоту — укладаєте договір, отримуєте стабільний дохід.
- Дохід — нижчий, але прогнозований.
- Мінімальний ризик псування майна.
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Подобова оренда
- Прибуток — удвічі-втричі вищий, ніж у довгостроковій оренді.
- Потрібно активно керувати процесом — прибирати, заселяти гостей.
- Високий ризик простою — важливо правильно рекламувати житло.
3. Інвестування в новобудови
Купівля квартири на етапі котловану дозволяє заощадити до 50% вартості, а після введення будинку в експлуатацію ціна значно зростає.
Як інвестувати вигідно
- Вибирайте перевіреного забудовника — досліджуйте його попередні проєкти.
- Обирайте популярні локації — райони з розвиненою інфраструктурою завжди дорожчають.
- Аналізуйте плани забудовника — чи буде житло комфортним для майбутніх мешканців.
Плюси
- Мінімальний ризик втрати коштів, якщо забудовник надійний.
- Прибуток від 30% і вище після введення будинку в експлуатацію.
Мінуси
- Довге замороження грошей — потрібно чекати 1−2 роки на завершення будівництва.
- Ризик недобудови — якщо забудовник ненадійний.
4. Суборенда комерційної нерухомості
Суборенда — це оренда приміщень із подальшою їхньою здачею іншим людям за вищу ціну.
Як це працює
- Орендуєте приміщення за низькою ціною.
- Ділимо його на маленькі офіси, студії, капсульний готель.
- Здаєте площу дрібними частинами, отримуючи дохід у 2−3 рази вищий.
Приклад
Орендувавши 100 кв. м у центрі Києва за 50 000 грн/місяць, можна розбити його на 10 міні-офісів і здати кожен по 10 000 грн, отримавши 100 000 грн доходу.
5. Купівля нерухомості для бізнесу
Власники бізнесу можуть заробляти на приміщеннях, відкриваючи власні офіси, магазини, склади.
Популярні варіанти
- Коворкінги — попит на гнучкі офісні простори зростає.
- Міні-готелі — підвищений інтерес серед туристів і відряджених працівників.
- Оренда складів — інтернет-магазини та логістичні компанії шукають приміщення.
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