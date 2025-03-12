Ризики та нюанси під час купівлі квартири: чого не треба робити — Finance.ua
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Ризики та нюанси під час купівлі квартири: чого не треба робити

Особисті фінанси
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Ризики та нюанси під час купівлі квартири: чого не треба робити
Ризики та нюанси під час купівлі квартири: чого не треба робити
Купівля-продаж об’єкта нерухомості — крок досить ризикований. Хоча на нотаріуса й покладаються обов’язки щодо перевірки документів на об’єкт та права власника на його відчуження, ризики все одно залишаються.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
Перш за все, звертайте увагу на можливе шахрайство із завдатком. Також не намагайтеся зекономити на податках та зборах, укладаючи замість договору купівлі-продажу якийсь інший.
Крім того, виникає спокуса занизити ціну об’єкта у договорі (оцінювач у межах своїх можливостей напише вам потрібну суму, йому байдуже, аби тільки дозволила це зробити програма, у якій він працює) і у такий спосіб також знизити витрати на оформлення договору. Цього робити не треба — завтра продавець може розірвати договір, сплативши покупцю рівно ту суму, яка вказана в договорі. І отримати своє майно назад. Довести щось через суди тут буде практично неможливо — на руках в обох сторін ідентичні нотаріально посвідчені договори з сумою, за яку майно продане.
Переконайтесь у тому, що нотаріус перевірив право власника на відчуження квартири: він дієздатний, майно не перебуває в арешті тощо.
Що б там не говорили юристи з соцмереж, не купуйте майно, у якому зареєстровані неповнолітні або особи з особливими потребами (інваліди) чи недієздатні — позбавити їх права користування (виселити) цим майном майже нереально. Ну, або ж ви чітко розумієте, що робите і у вас є власні методи щодо такої нерухомості.
Довідка про відсутність заборгованості за комуналку, не завжди вимагається нотаріусом, і, по суті, вона не є обов’язковою — борги має платити споживач, тобто та особа, яка користувалася послугами, і вони не є частиною того об’єкта, який ви набуваєте. Але комунальники часто думають навпаки, і доводити їм протилежне — досить малоприємна процедура.
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Ще один нюанс — сплата коштів має відбуватися через банк і в національній валюті. Але під час купівлі нерухомості «національною валютою» є в переважній більшості випадків готівковий долар. Більшість нотаріусів і агентств нерухомості за додаткову невелику оплату допоможуть купити у представника банку необхідні довідки. Це ні для кого не секрет і, зазвичай, не містить жодних ризиків. Однак цю інформацію ми подаємо суто як довідку, в жодному разі нічого не рекомендуючи.

Детальніше про те, у який спосіб переходить право власності: договір купівлі-продажу, договір дарування, договір міни, та який обрати — читайте у статті за посиланням.

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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