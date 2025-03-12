Ризики та нюанси під час купівлі квартири: чого не треба робити — Finance.ua

Ризики та нюанси під час купівлі квартири: чого не треба робити Сьогодні 17:05 — Особисті фінанси

Ризики та нюанси під час купівлі квартири: чого не треба робити

Купівля-продаж об’єкта нерухомості — крок досить ризикований. Хоча на нотаріуса й покладаються обов’язки щодо перевірки документів на об’єкт та права власника на його відчуження, ризики все одно залишаються.

Перш за все, звертайте увагу на можливе шахрайство із завдатком. Також не намагайтеся зекономити на податках та зборах, укладаючи замість договору купівлі-продажу якийсь інший.

Крім того, виникає спокуса занизити ціну об’єкта у договорі (оцінювач у межах своїх можливостей напише вам потрібну суму, йому байдуже, аби тільки дозволила це зробити програма, у якій він працює) і у такий спосіб також знизити витрати на оформлення договору. Цього робити не треба — завтра продавець може розірвати договір, сплативши покупцю рівно ту суму, яка вказана в договорі. І отримати своє майно назад. Довести щось через суди тут буде практично неможливо — на руках в обох сторін ідентичні нотаріально посвідчені договори з сумою, за яку майно продане.

Переконайтесь у тому, що нотаріус перевірив право власника на відчуження квартири: він дієздатний, майно не перебуває в арешті тощо.

Що б там не говорили юристи з соцмереж, не купуйте майно, у якому зареєстровані неповнолітні або особи з особливими потребами (інваліди) чи недієздатні — позбавити їх права користування (виселити) цим майном майже нереально. Ну, або ж ви чітко розумієте, що робите і у вас є власні методи щодо такої нерухомості.

Довідка про відсутність заборгованості за комуналку, не завжди вимагається нотаріусом, і, по суті, вона не є обов’язковою — борги має платити споживач, тобто та особа, яка користувалася послугами, і вони не є частиною того об’єкта, який ви набуваєте. Але комунальники часто думають навпаки, і доводити їм протилежне — досить малоприємна процедура.

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Ще один нюанс — сплата коштів має відбуватися через банк і в національній валюті. Але під час купівлі нерухомості «національною валютою» є в переважній більшості випадків готівковий долар. Більшість нотаріусів і агентств нерухомості за додаткову невелику оплату допоможуть купити у представника банку необхідні довідки. Це ні для кого не секрет і, зазвичай, не містить жодних ризиків. Однак цю інформацію ми подаємо суто як довідку, в жодному разі нічого не рекомендуючи.

Детальніше про те, у який спосіб переходить право власності: договір купівлі-продажу, договір дарування, договір міни, та який обрати — читайте у статті за посиланням.

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