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У «Київ Цифровий» з’явилося безоплатне паркування для водіїв з інвалідністю

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Пільга діє для користувачів із посвідченням по інвалідності I, II та III груп, а також для осіб з інвалідністю внаслідок війни
Пільга діє для користувачів із посвідченням по інвалідності I, II та III груп, а також для осіб з інвалідністю внаслідок війни
У застосунку Київ Цифровий з’явилася можливість оформити безплатне паркування на муніципальних майданчиках для водіїв, які мають пенсійне посвідчення, видане у зв’язку з інвалідністю.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Пільга діє для користувачів із посвідченням по інвалідності I, II та III груп, а також для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для пенсіонерів за віком паркування лишається платним на загальних умовах.

Де діє пільга

Безплатне паркування діє лише на відведених погодинних муніципальних паркувальних майданчиках. Пільга не поширюється на спеціально обладнані майданчики — зокрема паркінги або стоянки, де діє окремий порядок оплати.

Як оформити безплатне паркування

Щоб скористатися тарифом 0 грн/год, потрібно:
  1. Зайти у профіль у застосунку «Київ Цифровий».
  2. Відкрити розділ «Соціальний статус».
  3. Підтвердити пенсійний статус.
  4. У сервісі «Погодинне паркування» отримати сповіщення про можливість безплатного паркування за посвідченням.
  5. Під час кожного паркування розпочинати безплатну сесію в застосунку.
Останній крок необхідний для того, щоб інспектор бачив активну сесію в базі та не виписував штраф.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Києві відкрили першу в Україні комунальну спеціалізовану автошколу для ветеранів та ветеранок з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, зокрема внаслідок ампутацій кінцівок. Серед інструкторів — ветерани, які пройшли необхідну підготовку, склали іспити та отримали право навчати інших. Для тих, кому складно самостійно дістатися до місця навчання, передбачена транспортна послуга Київ Мілітарі Хаба.
За матеріалами:
Finance.ua
Посвідчення водіяКиїв
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