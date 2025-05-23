Скільки коштують квартири в Києві та європейських столицях — порівняння (інфографіка) Сьогодні 09:07 — Нерухомість

Скільки коштують квартири в Києві та європейських столицях — порівняння (інфографіка)

Ціни на 1-кімнатні квартири залишаються одним з найпопулярніших індикаторів доступності житла у європейських столицях. У травні 2025 року ринок нерухомості у Києві, Варшаві, Празі, Берліні та Софії демонструє нерівномірну динаміку: в одних містах фіксується стабілізація цін, в інших — уповільнення зростання або навіть незначне здешевлення. Розповідаємо, скільки коштує нова однокімнатка в кожному з п’яти міст.

Київ: доступність із перспективами

Попри війну, первинний ринок у Києві демонструє обережне, але впевнене відновлення. Ціни на однокімнатні квартири залежать від району, забудовника та ступеня готовності будинку.

Середня ціна за квадратний метр, за даними порталу ЛУН , становить 1 470 дол., що дає середню вартість однокімнатної квартири (40 кв. м) — 58 800 дол.

Найдорожчі пропозиції в Печерському районі досягають 2 500−3 000 дол. за кв. м (100 000−120 000 дол. за квартиру). Найдешевші варіанти в Деснянському районі — від 900 за кв. м (36 000 дол. за квартиру).

Попит підтримується програмами, як «єОселя», а зростання цін на 5−10% очікується до кінця 2025 року через інфляцію та обмежену пропозицію.

Варшава: попит тримається, ціни зросли

Варшава — одна з лідерок за цінами на житло серед столиць Центральної Європи. Активний попит з боку іноземців, у тому числі українців, підтримує високу вартість квадратного метра.

Середня ціна за квадратний метр, за даними сервісу Properstar , — 3 270 дол., тож середня вартість однокімнатної квартири становить 130 800 дол.

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Найдорожчі новобудови в районі Śródmieście коштують 4 905 дол. за кв. м (196 200 дол. за квартиру). Бюджетні пропозиції в Białołęka — 2 180 за кв. м (87 200 дол. за квартиру).

Попри певне охолодження ринку, забудовники утримують ціни через обмежену пропозицію та інфляційні очікування.

Прага: дефіцит землі та бюрократія штовхають ціни вгору

У Чехії одні з найжорсткіших правил забудови в ЄС, що у поєднанні з обмеженим обсягом доступної землі призводить до рекордних цін. Уряд обіцяє реформи у сфері будівництва, однак суттєвого ефекту у 2025 році ще не помітно.

Середня ціна за квадратний метр, за даними порталу Expats , — 4 632,5 дол., що дає середню вартість квартири — 185 300 дол.

У центрі (Praha 1) ціни сягають 6 540 дол. за кв. м (261 600 дол. за квартиру). Доступніші варіанти в Praha 9 — від 3 488 за кв. м (139 520 дол. за квартиру).

Попит підтримується туристичною привабливістю та економічною стабільністю.

Берлін: ринок сповільнився, але ціни залишаються високими

У Берліні ціни на первинне житло досягли піка ще у 2023−2024 роках, після чого ринок увійшов у фазу стабілізації. У травні 2025 року середня вартість квадратного метра дещо знизилася, але однокімнатки все одно залишаються дорогими.

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Середня ціна за квадратний метр, за даними сервісу Properstar , — 6 540 дол., середня вартість однокімнатної квартири — 261 600 дол.

У районі Mitte ціни досягають 8 720−10 900 дол. за кв. м (348 800−436 000 дол. за квартиру). Найдешевші пропозиції в Marzahn — від 4 360 дол. за кв. м (174 400 дол. за квартиру).

Ринок приваблює інвесторів, але високі ціни ускладнюють доступ для місцевих.

Софія: найбюджетніше житло серед європейських столиць

Болгарська столиця залишається найдоступнішою за вартістю нових квартир. Однак навіть тут у 2025 спостерігається поступове здорожчання — передусім у центральних районах.

Середня ціна за квадратний метр, за даними сервісу Bulgarian Properties , — 1 744 дол., що дає середню вартість квартири на рівні 69 760 дол.

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У центрі міста ціни досягають 2 398 дол. за кв. м (95 920 дол. за квартиру). Найдешевші пропозиції в Lyulin — від 1 090 за кв. м (43 600 дол. за квартиру).

Для інвесторів Софія залишається привабливою через доступність і стабільний попит, але менш ліквідною в порівнянні з Варшавою чи Прагою.

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