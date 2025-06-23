Toyota підвищить ціни на автомобілі в США — Bloomberg Сьогодні 22:10 — Особисті фінанси

Toyota підвищить ціни на автомобілі в США — Bloomberg

Корпорація Toyota Motor підвищить ціни на деякі автомобілі, які вона продає в Сполучених Штатах, більш ніж на 200 доларів, починаючи з наступного місяця.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ціни на деякі моделі марок Toyota та Lexus зростуть в середньому на 270 та 208 доларів відповідно, повідомив у суботу в електронному листі речник японського автовиробника Нобу Сунага.

Зазначається, що цей крок є частиною регулярного перегляду. Нові ціни визначаються на основі таких факторів, як ринкові умови та конкуренція, сказав Сунага, не надаючи додаткових подробиць.

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Перегляд відбувся після того, як Mitsubishi Motors Corp. оголосила про підвищення цін у США на три моделі цього місяця. Цей автовиробник також посилався на регулярне коригування з урахуванням інфляції.

Японські автовиробники значною мірою залежать від імпорту для постачання на ринок США та борються з наслідками мит президента Дональда Трампа на імпортні автомобілі та запчастини.

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