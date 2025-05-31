Де в США заробляють найбільше: середні погодинні зарплати за штатами — Finance.ua

Де в США заробляють найбільше: середні погодинні зарплати за штатами Сьогодні 12:08 — Світ

Де в США заробляють найбільше: середні погодинні зарплати за штатами

За останні роки заробітна плата у США зросла, проте багато сімей все ще відчувають тиск високої інфляції. Рівень оплати праці значно варіюється не лише залежно від професії, а й залежно від географічного розташування.

Visual capitalist розповідає , де у США найвищі середні зарплати.

Середня зарплата за штатами у 2025 році

Найбільше заробляють мешканці столиці країни — Вашингтону, округ Колумбія.

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Середня погодинна плата тут становить 52,89 долара, що значно перевищує показники всіх штатів.

Це відображає концентрацію високооплачуваних робочих місць у регіоні в уряді, юриспруденції та професійних послугах.

Найвищий рівень зарплат у Вашингтоні пояснюється концентрацією високооплачуваних робочих місць в уряді, юриспруденції та професійних послугах.

Массачусетс посідає друге місце з показником 42,50 долара на годину.

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Третю сходинку займає штат Вашингтон з показником 41,82 долара, а на четвертому місці — Каліфорнія з показником 40,93 долара.

Ці штати, як правило, є домівкою для великих технологічних, біотехнологічних та фінансових центрів.

Серед лідерів по зарплатах домінують північно-східні штати, де Коннектикут і Нью-Йорк приєднуються до Массачусетсу з показником вище позначки в 38 доларів на годину.

У виданні зазначають, у багатьох південних та середньозахідних штатах рівень оплати значно нижчий. Наприклад, в Айові ($30,94) та Індіані ($32,07) типовіші скромніші доходи.

Найнижчі погодинні зарплати отримують у Міссісіпі (28,25 долара) та Луїзіані (29,17 долара).

Для порівняння, розрив у заробітках між найвищим (округ Колумбія) та найнижчим (Міссісіпі) показником становить понад 24 долари на годину.

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Федеральна мінімальна заробітна плата наразі становить 7,25 долара на годину для працівників, на яких поширюється дія Закону про справедливі трудові стандарти, хоча багато штатів встановили власні, часто вищі, ставки мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, в Україні у квітні 2025 року середня заробітна плата за вакансіями складала 22 164 грн, а за резюме — 22 387 грн.

Як повідомили у Мінфіні, зарплати чиновників в Україні продовжують зростати. Вони значно перевищують середній рівень по країні.

У квітні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 57,2 тисячі гривень. Порівняно з квітнем минулого року (48,0 тисяч гривень) вона збільшилася на 19,3%.

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