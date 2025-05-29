Золото впало до мінімуму за тиждень через рішення суду США про тарифи — Finance.ua
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Золото впало до мінімуму за тиждень через рішення суду США про тарифи

Банківські метали
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Золото впало до мінімуму за тиждень через рішення суду США про тарифи
Золото впало до мінімуму за тиждень через рішення суду США про тарифи
Після рішення федерального суду США, який заблокував більшість тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом ціни на золото впали до мінімуму за тиждень.
Про це повідомляє Reuters.
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То ж 29 травня ціна на золото досягла мінімуму за понад тиждень після того, як федеральний суд США заблокував «взаємні тарифи» президента Дональда Трампа. На думку аналітиків Reuters, це «зменшило привабливість металу як безпечної гавані, тоді як міцний долар ще більше тиснув на ціни на дорогоцінний метал».

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За матеріалами:
УНН
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