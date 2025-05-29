Яка реакція ринків на рішення суду щодо тарифів Трампа — Reuters Сьогодні 10:15

Яка реакція ринків на рішення суду щодо тарифів Трампа — Reuters

Торговий суд США заблокував більшість тарифів президента Дональда Трампа своїм рішенням. Суд визнав, що президент перевищив свої повноваження, запровадивши повсюдні мита на імпорт від торговельних партнерів США.

Про це повідомляє Reuters.

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Суд з міжнародної торгівлі заявив, що Конституція США надає Конгресу виключні повноваження регулювати торгівлю з іншими країнами, які не скасовуються надзвичайними повноваженнями президента щодо захисту економіки США.

«Суд не розглядає доцільність або ймовірну ефективність використання президентом тарифів як важеля впливу», заявила колегія з 3 суддів у рішенні про видачу постійної заборони на загальні тарифні накази, видані Трампом з січня цього року.

«Таке використання є неприпустимим не тому, що воно нерозумне чи неефективне, а тому, що [федеральний закон] цього не дозволяє».

При цьому фінансові ринки схвально зустріли це рішення.

Долар США зріс після рішення суду, зокрема, різко зріс відносно таких валют, як євро, єна та швейцарський франк. Ф’ючерси на Уолл-стріт зросли, а акції по всій Азії також підскочили.

Судді також зобов’язали адміністрацію Трампа видати нові накази, що відображають постійну заборону, протягом 10 днів. Через кілька хвилин адміністрація Трампа подала апеляцію та поставила під сумнів повноваження суду.

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Ціни на нафту

Ціни на нафту зросли у четвер, 29 травня. Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 78 центів, або 1,2%, до 65,68 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate збільшилася на 78 центів, або 1,3%, до 62,62 долара за барель.

Нагадаємо, Канадська компанія Sinobec Group, яка займається торгівлею алюмінієм, подала заяву про банкрутство у США та Канаді. Однією з причин банкрутства Sinobec вказала розпочату американцями торгівельну війну.

Раніше Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив компанії Apple митами у 25%, якщо та вироблятиме iPhone поза межами США.

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