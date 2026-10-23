В Україні запровадили автоматичне митне оформлення міжнародних посилок
Як працює автоматичне митне оформлення
Які переваги матиме новий підхід
- швидкість оформлення — менше зайвих операцій і ефективніша організація логістичних процесів;
- інтелектуальне управління ризиками — автоматизовані профілі ризику та аналіз попередньої інформації допомагають завчасно визначати потенційні ризики й потребу в додатковому контролі;
- ефективне використання ресурсів — автоматизація процедур дає змогу зосереджувати увагу митників на аналізі інформації та випадках, які потребують фахового втручання.
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