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В Україні запровадили автоматичне митне оформлення міжнародних посилок

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Автоматичне митне оформлення передбачає кілька основних переваг
Автоматичне митне оформлення передбачає кілька основних переваг
Державна митна служба України запровадила механізм автоматичного митного оформлення імпортних та експортних міжнародних поштових і експрес-відправлень без їх фізичного пред’явлення митному органу та без участі посадових осіб.
Про це повідомила пресслужба відомства.

Як працює автоматичне митне оформлення

В основі механізму — поєднання автоматизованої системи управління ризиками, зокрема із застосуванням технологій штучного інтелекту, та опрацювання попередньої інформації фахівцями митниці. Для автоматичного оформлення передбачені додаткові критерії та більш суворі вимоги.
Рішення приймаються автоматично після подання попередніх електронних відомостей для митного оформлення. Це дає змогу оптимізувати обробку значних обсягів міжнародних відправлень без необхідності їх фізичного пред’явлення митниці.

Які переваги матиме новий підхід

Автоматичне митне оформлення передбачає кілька основних переваг:
  • швидкість оформлення — менше зайвих операцій і ефективніша організація логістичних процесів;
  • інтелектуальне управління ризиками — автоматизовані профілі ризику та аналіз попередньої інформації допомагають завчасно визначати потенційні ризики й потребу в додатковому контролі;
  • ефективне використання ресурсів — автоматизація процедур дає змогу зосереджувати увагу митників на аналізі інформації та випадках, які потребують фахового втручання.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що українським продавцям, які надсилають товари покупцям до Євросоюзу, варто заздалегідь підготуватися до змін у митному оформленні. Нові вимоги передбачають додаткові дані про товари, а також можливий збір за обробку відправлень. Від цього залежатиме і те, як підприємці розраховуватимуть витрати на міжнародну доставку.
За матеріалами:
Finance.ua
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