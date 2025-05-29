Вже друга компанія заявила про банкрутство через мита Трампа — Finance.ua

Вже друга компанія заявила про банкрутство через мита Трампа Сьогодні 07:46 — Фондовий ринок

Вже друга компанія заявила про банкрутство через мита Трампа

Канадська компанія Sinobec Group, яка займається торгівлею алюмінієм, подала заяву про банкрутство у США та Канаді. Однією з причин банкрутства Sinobec вказала розпочату американцями торгівельну війну.

Як пише Bloomberg , компанія намагалася реструктурувати свій борг близько двох років, але введені президентом США Дональдом Трампом мита зупинили значний збір дебіторської заборгованості і зрештою привели компанію до банкрутства.

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Sinobec закуповує алюміній у різних країнах, зокрема Китаї, Туреччині та Індії, а більшість продажів припадає на Північну Америку, при цьому понад 40% її клієнтів перебувають у США.

У квітні Трамп запровадив мита у розмірі 145% на товари з Китаю. Хоча пізніше він знизив їх, це не допомогло Sinobec, оскільки вартість «все ще набагато вища за здатність ринку її поглинути», зазначила компанія в судових документах.

Sinobec — одна з перших компаній, які безпосередньо звинуватили торгівельну війну Трампа в тому, що вона сприяла їхньому банкрутству.

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Експерти передбачають, що хвиля реструктуризацій накриє США цього року, особливо серед ритейлерів та імпортерів, які покладаються на китайських виробників.

Однією з перших жертв торгової війни Трампа став виробник жіночого одягу з Монреаля, відомий завдяки еластичним колготкам Sheertex. На початку лютого 2025 року SRTX відправив у неоплачувану відпустку 40% із майже 350 своїх співробітників через загрозу мит Трампа.

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