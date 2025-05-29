Вже друга компанія заявила про банкрутство через мита Трампа — Finance.ua
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Вже друга компанія заявила про банкрутство через мита Трампа

Фондовий ринок
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Вже друга компанія заявила про банкрутство через мита Трампа
Вже друга компанія заявила про банкрутство через мита Трампа
Канадська компанія Sinobec Group, яка займається торгівлею алюмінієм, подала заяву про банкрутство у США та Канаді. Однією з причин банкрутства Sinobec вказала розпочату американцями торгівельну війну.
Як пише Bloomberg, компанія намагалася реструктурувати свій борг близько двох років, але введені президентом США Дональдом Трампом мита зупинили значний збір дебіторської заборгованості і зрештою привели компанію до банкрутства.
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Sinobec закуповує алюміній у різних країнах, зокрема Китаї, Туреччині та Індії, а більшість продажів припадає на Північну Америку, при цьому понад 40% її клієнтів перебувають у США.
У квітні Трамп запровадив мита у розмірі 145% на товари з Китаю. Хоча пізніше він знизив їх, це не допомогло Sinobec, оскільки вартість «все ще набагато вища за здатність ринку її поглинути», зазначила компанія в судових документах.
Sinobec — одна з перших компаній, які безпосередньо звинуватили торгівельну війну Трампа в тому, що вона сприяла їхньому банкрутству.
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Експерти передбачають, що хвиля реструктуризацій накриє США цього року, особливо серед ритейлерів та імпортерів, які покладаються на китайських виробників.
Однією з перших жертв торгової війни Трампа став виробник жіночого одягу з Монреаля, відомий завдяки еластичним колготкам Sheertex. На початку лютого 2025 року SRTX відправив у неоплачувану відпустку 40% із майже 350 своїх співробітників через загрозу мит Трампа.
За матеріалами:
НВ
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