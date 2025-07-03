Україна законодавчо розширить Єдину базу даних операцій з нерухомістю до кінця року — програма з МВФ — Finance.ua
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Україна законодавчо розширить Єдину базу даних операцій з нерухомістю до кінця року — програма з МВФ

Нерухомість
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Україна законодавчо розширить Єдину базу даних операцій з нерухомістю до кінця року — програма з МВФ
Україна законодавчо розширить Єдину базу даних операцій з нерухомістю до кінця року — програма з МВФ
Україна зобов’язалася до кінця 2025 року затвердити законодавчі зміни для розширення Єдиної бази даних операцій з нерухомістю шляхом включення до неї угод, що не підлягають оподаткуванню, йдеться в оновленій за результатами восьмого перегляду програмі розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Згідно з документом, Міністерство юстиції та Національний банк України (НБУ) удосконалили механізми збору та обміну інформації щодо угод з нерухомістю. Обробку даних про ціни буде покладено на Фонд держмайна.
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Крім того, до кінця року має бути сформована методологія індексів цін на житлову нерухомість для подальшої публікації регулярних індексів цін на житло за технічної допомоги фонду та консультацій з міжнародними фінансовими інституціями.
Як повідомлялося, у липні 2024 року НБУ повідомив про завершення підготовки пропозиції щодо створення загальнодоступної бази даних цін операцій з нерухомістю, а також індексів цін на житлову та комерційну нерухомість.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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