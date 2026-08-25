Міндіч 9 червня запропонував ексзаступниці голови ОП Ірині Мудрій долучитися до схеми Сьогодні 17:38 — Нерухомість

Бізнесмен Тимур Міндіч 9 червня запропонував ексзаступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій долучитися до схеми легалізації грошей на заставу ексміністру енергетики Герману Галущенку.

Прямо імені Міндіча прокурор САП під час трансляції не назвав

Прокурор зазначив, що Мудра отримала пропозицію долучитися до схеми від «учасника злочинної організації, який перебуває в розшуку та знаходиться в Ізраїлі». Готівку передали невстановленій людині, щоб у подальшому перевести у безготівкову форму.

Після цього кошти переказали на рахунок ВАКС як заставу за Галущенка.

Операція «Форест Гамп»

19 серпня НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію 150 мільйонів гривень. Нова операція НАБУ стосується 150 млн гривень, які внесли як заставу за Галущенка. Головне зі справи для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас» — ексміністра енергетики Германа Галущенка.

За версією слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком і почали використовувати його для легалізації коштів. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 ККУ — легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом.

Прокурор САП у перший день засідання суду назвав імена всіх фігурантів цієї справи, серед них:

ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра;

екснардеп Максим Микитась;

чинний нардеп Вадим Столар;

заступниця міністра юстиції Олена Ференс;

гендиректор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик;

бізнесмен і колишній депутат Дніпропетровської облради Василь Астіон;

ексголови наглядової ради та правління державного Сенс Банку Микола Гладищенко і Олексій Ступак;

начальниця департаменту державного Сенс Банку Людмила Снігур;

повʼязані з Микитасем, за версією прокурора, люди — Валентин Єлізаров, Єгор Меркулов, Олександр Остапенко і Микита Тарковський.

Крім того, 20 серпня НАБУ та САП представили продовження цієї справи — операцію «Феміда». НАБУ та САП викрили рейдерську схему на сотні мільйонів за участі нардепів, чиновників ОП та Мінʼюсту з тими ж фігурантами.

Як встановили слідчі, за допомогою хакерів фігуранти зламували державні реєстри, підробляли документи та використовували «своїх» людей в Господарському суді й Мін’юсті, щоб захоплювати підприємства і нерухомість.

theБабель За матеріалами:

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