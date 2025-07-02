В Україні створять муніципальне житло: хто отримає і скільки коштуватиме оренда — Finance.ua

В Україні створять муніципальне житло: хто отримає і скільки коштуватиме оренда Сьогодні 16:01 — Нерухомість

В Україні створять муніципальне житло: хто отримає і скільки коштуватиме оренда

Уряд запускає пілотний проєкт створення муніципального житла для оренди за доступними цінами.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Громади виступатимуть замовниками будівництва. Документація розроблятиметься на основі готових проектних рішень, що значно прискорить та здешевить процес», — повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, завдяки реалізації експериментального проєкту громадяни, які цього потребують, будуть забезпечені житлом.

«Це також сприятиме інтеграції внутрішньо переміщених осіб у нові громади та створить додаткові стимули для повернення українців на Батьківщину», — зазначив він.

Хто зможе отримати житло

У першу чергу муніципальне житло отримають:

ветерани;

рідні загиблих захисників;

військовослужбовці;

ВПО;

діти-сироти;

вчителі;

лікарі;

комунальники.

Критерії до житла та отримувачів

Уряд визначив чіткі критерії як для отримувачів житла, так і для самих помешкань.

Зокрема, встановлено норму — 40 м² на родину з двох осіб.

Квартири мають бути придатними для проживання, з умеблюванням та наявністю побутової техніки.

Плата за оренду житла

Орендна плата визначатиметься за спеціальною формулою з урахуванням соціально-економічних умов конкретного регіону.

«Ставка набагато нижча за ринкову і тому доступна для родин з невеликим достатком. Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч грн», — зазначив Шмигаль та додав, що проєкт фінансуватиметься за рахунок місцевих бюджетів, а також за кредитні та грантові кошти партнерів.

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Уряд також ухвалив рішення спрямувати 540 млн грн громадам Запоріжжя, Миколаєва, Ізюма, Бучі та Макарова. Зазначені ресурси інвестують в ремонти близько 200 багатоквартирних будинків, які пошкодили російські терористи.

Нагадаємо, із кінця січня 2025 року в Україні запрацювала програма субсидій на оренду житла для ВПО, яка передбачає часткову фінансову компенсацію орендарям частини орендної плати та орендодавцям частини податків.

Розмір субсидії визначається індивідуально з урахуванням рівня доходів родини, кількості членів сім’ї та вартості оренди житла і не впливатиме на отримання субсидії на оплату комунальних послуг.

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Основні показники для розрахунку: середня вартість оренди однокімнатної квартири загальною площею 35,22 кв. метра (193,6 грн за квадратний метр), коригувальні коефіцієнти та соціальна норма житла — 13,65 кв. метра на особу, але не менше 35,22 кв. метра на родину.

Як свідчать дані OLX Нерухомість, при виборі житла для оренди українці зазвичай звертають увагу на ціну, район, стан ремонту, автономність і безпеку. З боку орендодавців є тенденція підвищеної уваги на соціальні та поведінкові фактори потенційних орендарів.

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